Secondo l’oroscopo cinese ecco quali sarebbero i 5 anni più ricchi e fortunati del 2022 per i nati tra il 1950 e oggi

Se per il nostro oroscopo i segni più fortunati e ricchi del 2022 dovrebbero essere Ariete e Toro, più complesso il calcolo di quello cinese. Sappiamo infatti che gli animali che lo compongono non si suddividono per nascita in mesi, ma in anni. Oltretutto, nella tabella comparativa, ogni segno e, quindi l’anno corrispondente, presenta delle virtù assegnate. Per esempio, il Topo, primo segno della lista, avrebbe come caratteristiche comuni la versatilità, la scaltrezza, la gentilezza e la generosità. Quindi secondo l’oroscopo cinese ecco quali sarebbero i 5 anni caratterizzati da maggiore ricchezza e fortuna del 2022.

Dovrebbe essere proprio l’anno della Tigre

Secondo gli esperti di oroscopo cinese, il 2022 dovrebbe essere l’anno della Tigre. Preferiamo usare il condizionale per uno zodiaco più distante del nostro e meno aggiornato. Ma, soprattutto gli ottimisti si segneranno queste date vincenti e si aspetteranno un 2022 al vertice. Come dicevamo sopra, per lo zodiaco cinese, la Tigre presenterebbe un poker di virtù straordinarie:

coraggio;

spirito di competizione;

ambizione;

sicurezza dei propri mezzi.

Leggendo così la situazione, ogni anno potrebbe essere quello buono. Ma, vediamo quale orizzonte attende i nati nei famosi anni Top di questo 2022.

Secondo l’oroscopo cinese ecco i 5 anni più ricchi e fortunati del 2022 per i nati tra il 1950 e oggi

Sveliamo subito la curiosità dei nostri Lettori che si saranno chiesti se appartengono o meno alla classifica d’oro del 2022. Secondo i cinesi, i nati baciati dalla Fortuna sarebbero:

1950;

1962;

1974;

1986;

1998.

Abbiamo segnato il range dei possibili Lettori, ma è facile, come si può vedere, calcolare i 12 anni avanti e indietro. Quindi anche i nostri super e amatissimi nonni Lettori del 1938 sarebbero al vertice. Così come i giovincelli del 2010.

Soldi, soldi e ancora soldi

Soldi, soldi e ancora soldi in arrivo per la Tigre. Questo, almeno direbbero le stelle. La situazione lavorativa prevede 2 situazioni molto chiare:

attesi o inattesi avanzamenti di carriera e relativi aumenti salariali per i dipendenti. Occasioni a non finire per i liberi professionisti;

investimenti, contese legali e affari sospesi in via di risoluzione con l’arrivo di crediti e soddisfazioni remunerative.

Addirittura, per coloro che hanno delle posizioni di comando al lavoro, potrebbero arrivare ulteriori responsabilità. Oneri, ma anche onori che, rischiano, però di sottrarre energia alle altre situazioni della vita, come amore e affetti. In sostanza, in un anno felice e fortunato come pochi, i nati della Tigre, tra i vincenti, devono saper gestire le proprie forze per non rischiare di eccedere. Ogni tigre può sempre infatti trovare un cacciatore sulla propria strada.

Approfondimento

Niente soldi e parecchi momenti sfortunati in arrivo nei prossimi giorni per questi 3 segni contrastati dalle stelle