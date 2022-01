Molte persone ogni anno si apprestano ad acquistare la prima casa sottoscrivendo un contratto di mutuo con un istituto di credito. A tale atto formale segue l’impegno da parte del mutuatario a restituire periodicamente parte della quota ricevuta in prestito dal mutuante con pagamento rateale. Il periodo di restituzione dei soldi ricevuti in mutuo spesso ha una durata molto estesa nel tempo. Ci vogliono diversi anni perché molte famiglie estinguano definitivamente il proprio debito con la banca. In alcune circostanze, tuttavia, potrebbero verificarsi delle particolari condizioni economiche sfavorevoli per il nucleo che richiedono una temporanea sospensione del versamento. In tal caso, con Legge 104 INPS si potrà richiedere quest’agevolazione e di seguito vedremo di cosa si tratta.

Quali agevolazioni fiscali spettano a chi acquista la prima abitazione

Il pagamento delle rate mensili del mutuo rappresenta spesso una preoccupazione per le famiglie che devono fare i conti con numerose spese periodiche. Relativamente all’acquisto della casa, tuttavia, è possibile sfruttare a proprio vantaggio alcune agevolazioni fiscali che l’attuale normativa prevede. In un precedente articolo abbiamo illustrato come ottenere 200 euro circa di detrazione fiscale per alcune spese sostenute per l’acquisto dell’immobile. Chi presenta un ISEE entro i 40.00 euro, potrà ricevere diverse esenzioni dal pagamento delle imposte all’Agenzia delle Entrate sull’acquisto della prima casa nel 2022. Se queste agevolazioni interessano l’atto dell’acquisto, chi ha già avviato il pagamento ma vorrebbe richiedere una sospensione temporanea del mutuo può farlo in alcuni casi.

Con Legge 104 INPS si potrà richiedere quest’agevolazione per pagare il mutuo casa nel 2022 senza limiti ISEE

L’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 istituisce un Fondo per chi acquista la prima casa e necessita di una sospensione delle rate. Chi ha contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa fino a 400.000 euro può beneficiare di una sospensione sul versamento delle rate. Tale periodo si estende per un massimo di 18 mesi laddove il richiedente presenti delle difficoltà temporanee. In questo caso il Fondo di Solidarietà sostiene per il 50% gli interessi che il contribuente matura nel periodo della sospensione. La Legge n. 234/2021 ha esteso la validità del Fondo anche per il triennio 2022-2024 concedendo un ulteriore finanziamento. Tra le motivazioni che consentono di accedere al Fondo, ci sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o specifiche riduzioni dell’orario lavorativo. Un’ulteriore causa che potrebbe concedere il diritto è connessa alla morte o riconoscimento di grave handicap ai sensi della Legge 104/92.

Si ritiene ammissibile anche il riconoscimento d’invalidità civile non inferiore all’80%. Gli interessati possono richiedere la sospensione direttamente al proprio istituto di credito. L’accesso al fondo non prevede la presentazione di ISEE e possono farne richiesta anche coloro che hanno già ricevuto in passato una sospensione. La presentazione della richiesta alla propria banca prevede la compilazione del modulo che mette a disposizione il MEF. Laddove si attesti il possesso degli effettivi requisiti, è dunque possibile inoltrare istanza.

