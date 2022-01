Momento attesissimo quello dell’oroscopo da parte di molti dei nostri Lettori. Abbiamo visto quelli che saranno i segni più fortunati del 2022. Ora, non ci resta che seguire, settimana dopo settimana, le vicende di tutto lo zodiaco. C’è chi, come Ariete e Toro, vivrà tantissimi momenti d’oro e chi, invece andrà a corrente alterna. Niente soldi e parecchi momenti sfortunati in arrivo nei prossimi giorni per questi 3 segni contrastati dalle stelle. Vediamo quali saranno i segni meno fortunati fino a fine mese e che dovranno attendere febbraio per la riscossa.

Venere in opposto alla Bilancia

Ecco un segno zodiacale che nei prossimi giorni non deve aspettarsi granché dal destino. Parliamo della Bilancia, e già da qualche settimana sembra avere Venere contraria. Le cose dovrebbero cambiare, anche solo per la cabala. Da troppo tempo, infatti i nati dal 23 settembre al 22 ottobre stanno facendo i conti con le avversità. Soprattutto in ambito familiare ci sono troppe tensioni e qualche scheletro nell’armadio, pronto a venire fuori. Bisogna agire con più onestà e trasparenza, per non rovinare definitivamente il rapporto di coppia. Influenza negativa dell’amore che si riflette sotto forma di stress anche sul lavoro, con un periodo particolarmente difficile.

Niente soldi e parecchi momenti sfortunati in arrivo nei prossimi giorni per questi 3 segni contrastati dalle stelle

Dovrebbero essere gli ultimi colpi sfortunati dello Scorpione quelli in corso. Sta per arrivare infatti un’alleata preziosissima come la Luna. Potranno cambiare quindi le cose almeno in amore, ma non dalle prossime ore. Attenzione, invece, soprattutto alla fase professionale. La scontentezza che pervade lo Scorpione già da qualche tempo, potrebbe portare a decisioni irreparabili. L’agitazione e insofferenza non devono assolutamente avere la meglio, conducendo a gesti pericolosi. Meglio aspettare in riva al fiume, che passino momenti migliori.

La nebbia oscura l’Acquario

Anche il momento dell’Acquario sembrerebbe particolarmente “incasinato”. Questo segno pare avvolto da una nebbia che porta tanta indecisione. Al momento di scegliere la strada in un bivio, sia professionale che amoroso, l’Acquario in queste ore è davvero titubante. Attenzione, però che la realtà, sia in amore che al lavoro, non ha tempo di aspettare. Per fortuna, sta arrivando il Sole, pronto a diradare la nebbia e a sconfiggere l’incertezza, con delle iniezioni di pura energia. Quindi, ancora qualche ora in fase difensiva, e, poi pronti all’attacco.

Approfondimento

Secondo l’oroscopo cinese ecco i 3 segni che cambieranno la loro storia travolti da un 2022 ricchissimo di ogni bene