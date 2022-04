Come ben sappiamo, oltre all’oroscopo occidentale, caratterizzato dai segni dello zodiaco, ne esistono tanti altri sparsi per il Pianeta. Sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo svelato le previsioni dell’antichissimo oroscopo Maya riguardo i segni più fortunati di questa primavera. E, inoltre, abbiamo anche visto quali saranno i segni che trionferanno nel 2022, secondo l’oroscopo indù.

Un altro oroscopo antichissimo e davvero molto preciso, secondo l’opinione di molti, è quello cinese. Quest’ultimo non si basa sulle costellazioni e funziona in maniera differente rispetto a quello occidentale. Infatti, al posto dei 12 segni zodiacali, troviamo 12 animali, ognuno dei quali corrisponde all’anno di nascita. Per capire meglio i meccanismi di questo particolare calendario astrologico, possiamo leggere l’approfondimento nell’ultima parte dell’articolo.

Nelle prossime righe, invece, sveleremo quali saranno i 3 segni, o animali, più fortunati dell’estate 2022 e cosa dovremmo fare adesso per renderla straordinaria.

Secondo l’oroscopo cinese, ecco i 3 segni che vivranno un’estate indimenticabile, carica di benessere, soldi e fortuna

Fra i segni più fortunati della prossima estate troviamo quello del Coniglio. I nati sotto questo segno sono generalmente persone tranquille, eleganti, empatiche e molto sensibili. Per loro sarà un’estate caratterizzata da profondi cambiamenti, soprattutto a livello lavorativo. Infatti, sul finire della primavera potrebbero arrivare nuove e più allettanti proposte di lavoro, oppure una bella promozione. Per chi si sente demotivato ed è stanco del proprio impiego, quindi, questa sarà un’occasione d’oro da sfruttare.

L’idea di iniziare una nuova avventura lavorativa, al rientro dalle vacanze, renderà l’estate ancora più eccitante ed entusiasmante. Quest’energia positiva impatterà anche sulla vita di coppia e sulla famiglia che, sicuramente, trarranno beneficio da tutte queste novità.

Oltre al Coniglio, un altro segno che vivrà un’estate da incorniciare sarà il Cavallo. Per questo segno, sempre attivo ed energico, giugno rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per quest’anno. Infatti, dopo una primavera un po’ altalenante, piena di alti e bassi, finalmente la situazione migliorerà in tutti i sensi. Sarà importante in questo periodo fare nuove esperienze, perché queste serviranno per crescere anche a livello spirituale.

Dal punto di vista dei sentimenti, saranno soprattutto i single a sfruttare al massimo i prossimi mesi. Infatti, dopo tanti flirt, potrebbe arrivare la tanto desiderata anima gemella, con la quale instaurare un rapporto serio e duraturo.

Un periodo fruttuoso per il Cane

Infine, secondo l’oroscopo cinese, ecco il segno che più di tutti trascorrerà un’estate davvero fantastica: il Cane. Per questo segno, generalmente leale, prudente e gentile, i prossimi mesi saranno molto proficui in termini lavorativi e di investimenti. Il denaro, infatti, di certo non mancherà e, anzi, il portafoglio resterà sempre pieno, soprattutto grazie all’ottima gestione delle finanze avvenuta nei mesi precedenti. Per questo motivo, ci si potrà permettere di spendere anche qualcosa in più e vivere quest’estate molto più intensamente, senza condizionamenti e senza rimorsi.

Approfondimento

Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese