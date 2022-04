I prodotti che abbiamo sotto al lavello e che utilizziamo per le pulizie contengono quasi tutti sostanze chimiche che possono creare problemi.

Acquistare portasciugamani, rubinetti, mensole e accessori fatti con materiali più duttili potrebbe facilitare le pulizie. L’ottone, per esempio, resiste alla corrosione e si pulisce facilmente. Materiali come ottone e rame sono convenienti, eleganti e sempre di tendenza. In cucina, poi, pentole e padelle o teiere e tazze vengono a contatto con i cibi. Evitare detergenti chimici è vivamente consigliato. Le alternative valide non mancano.

Estetica e pulizia

La patina verde o scura che si forma su mensole, portasaponette o maniglie è causata da una reazione dei materiali con l’aria. Per eliminare le macchie non è necessario utilizzare prodotti chimici, sono gli alimenti che abbiamo in cucina che possono aiutarci con i segni dell’ossidazione.

Un primo metodo è quello che prevede l’impiego di limone e sale. In bagno, potremmo avere oggetti eleganti che questa patina antiestetica fa sembrare vecchi e sporchi. Se tagliamo un limone a metà e lo cospargiamo di sale, possiamo pulire la parte più scura ed eliminare la macchia. L’acido citrico del succo di limone è utile per ottone, rame e bronzo a patto che non siano laccati.

Dopo aver dato una prima passata, mettiamo altro sale nel limone e facciamone una seconda. Il sale mantiene viva l’azione pulente del limone. Risciacquiamo con acqua calda e controlliamo il risultato. Questo sistema è valido anche per la cucina. Se c’è stata ossidazione e acqua calda e sapone non sono sufficienti a far splendere pentole e padelle, utilizziamo questo rimedio.

Per eliminare le macchie scure, tenere vivi rubinetti e mensole del bagno e il rame della cucina questi rimedi sono davvero efficaci

Alcuni rimedi possiamo trovarli nel nostro frigorifero. Ketchup, salsa barbecue o di tabasco e senape sono lucidanti molto efficaci. Basta spruzzare uno qualsiasi di questi prodotti e cospargerlo con una spugnetta, quindi lasciare riposare per qualche minuto. Risciacquando accuratamente con acqua calda, l’appannamento dovrebbe scomparire.

Pulire gli oggetti di ottone del bagno con il limone ci da un profumo che è ideale per l’ambiente. In cucina, anche l’odore di aceto può andare bene. Il rame delle pentole o della teiera può essere lucidato al meglio rafforzando l’azione dell’aceto con farina e sale. 1 cucchiaio di tutti e tre gli elementi mescolati creano una pasta lucidante molto efficace.

Le linee verdi non si formano solo con l’ossidazione. I vari lavaggi possono degradare le superfici. La patina certe volte è bianca e non è ossidazione vera e propria. Lo strato polveroso che si forma per via delle pulizie passate potrebbe creare danni con il tempo, quindi agire delicatamente ma in maniera attenta è la cosa migliore da fare. In ogni caso, non dobbiamo mai adoperare l’ammoniaca. Unita a rame e ottone, per esempio, reagisce creando delle fratture che rovinano i materiali.

