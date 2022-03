Fin dai tempi più antichi, il moto delle stelle, dei pianeti e delle costellazioni nel cielo hanno sempre affascinato l’uomo. Un grande popolo, che aveva sviluppato una coscienza incredibile al riguardo, era quello degli antichi Maya. Questi ultimi, infatti, tramite lo studio dei movimenti astrali, riuscivano a regolare le loro attività quotidiane e, a volte, prevedevano anche il futuro.

Per questo motivo, l’oroscopo Maya, che risale ormai a 4.000 anni fa, è considerato uno dei più precisi.

Esso si basa sui cicli lunari e non sull’allineamento dei pianeti, poiché la Luna era considerata addirittura più importante del Sole. Analizzando questi cicli, i Maya ricavavano quindi lo Tzolkin, ossia il calendario delle 13 lune. L’anno, quindi, non veniva suddiviso in 12 mensilità, come il nostro, ma in 13 cicli, ad ognuno dei quali corrispondeva un animale guida. Quest’ultimo non è altro che il corrispettivo del nostro segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo Maya, questa primavera che sta per arrivare porterà grandi successi e fortuna in particolare per 3 animali guida. Scopriamo insieme quali saranno e cosa ci riserverà il futuro.

Sarà una primavera dorata per questi 3 segni che riceveranno grandi ricchezze secondo l’oroscopo Maya

Fra gli animali guida più fortunati della prossima stagione troviamo sicuramente il Giaguaro. Quest’ultimo è l’animale guida delle persone nate tra il 9 marzo ed il 5 aprile. Per l’oroscopo Maya, i nati sotto questo animale guida sono forti e coraggiosi, ma anche emotivi e fin troppo impulsivi.

Questo tratto caratteriale, però, sarà molto importante nei prossimi mesi perché spronerà molti a cambiare la propria vita. Chi è stanco del proprio lavoro, ad esempio, avrà buone possibilità di trovarne di nuovi e ben più ripagati. Inoltre, anche sotto il profilo sentimentale, una giusta dose di coraggio ed impulsività spingerà molti a fare nuove amicizie e trovare anche l’anima gemella.

Un altro animale guida favorito dagli astri sarà la Tartaruga. Per chi è nato tra il 29 giugno ed il 26 luglio si prospetta una primavera davvero molto interessante, sotto tutti i punti di vista.

Infatti, i prossimi mesi potrebbero essere molto fortunati nel gioco, tant’è che potrebbero arrivare anche delle grosse vincite. Sul lavoro, la determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi verranno finalmente apprezzate. Inoltre, anche in famiglia la situazione sarà molto tranquilla e rilassata, con qualche litigio sporadico, che non porterà però a gravi conseguenze.

Infine, sarà una primavera dorata anche per il Cervo. Questo animale guida, emblema della gentilezza e della creatività, accompagnerà verso il successo i nati tra il 21 settembre ed il 18 ottobre.

Da fine marzo in poi, infatti, arriveranno grosse opportunità lavorative, soprattutto per i liberi professionisti e i commercianti. Una comunicazione intelligente ed una buona dose di ingegno saranno fondamentali per arrivare a nuovi clienti ed incrementare i guadagni.