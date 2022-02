Non tutti sanno che, oltre all’oroscopo “occidentale” dei 12 segni zodiacali, ne esistono tanti altri tipi, sparsi per il Globo. Ad esempio, abbiamo l’oroscopo maya, quello cinese, quello celtico, e così via. Questi nascono essenzialmente dallo studio del cielo, che l’uomo pratica fin dai tempi più antichi per regolare le proprie attività quotidiane. Infatti, conoscere la posizione degli astri e dei pianeti serviva per programmare le coltivazioni e per orientarsi negli spostamenti via terra e via mare.

All’esigenza pratica, poi, si univa anche quella religiosa e spirituale. La maggior parte dei rituali, infatti, erano legati all’astrolatria, ossia alla venerazione degli astri e dei corpi celesti.

Anche l’astrologia indiana, legata all’Induismo, ha sviluppato il proprio oroscopo, che è molto più antico, complesso e preciso degli altri. Conosciuto con il nome “Jyotish“”, esso nasce con l’intento di aiutare l’uomo a conoscere meglio sé stesso e gli altri. Tuttavia, anche l’oroscopo indù, alla pari degli altri, si è modificato negli anni, incentrandosi sempre più sulle previsioni e sul futuro.

In questo articolo, quindi, sveleremo quali saranno i “rashi” (segni) più fortunati nel 2022 e come miglioreranno la loro vita grazie all’influenza degli astri.

Secondo l’oroscopo indù saranno questi i segni che trionferanno nel 2022 e riceveranno enormi ricchezze

Uno dei segni che verrà favorito nel 2022 sarà il Toro, o “Vrishasca”.

Da sempre associato alla ricchezza, alla vitalità ed alla passione, questo segno riceverà grandi soddisfazioni, soprattutto nella sfera lavorativa e finanziaria.

In accordo anche con quanto previsto dal classico oroscopo, infatti, arriveranno tante opportunità per svoltare a livello professionale. Chi ha già un lavoro, probabilmente riceverà una promozione o un aumento; mentre chi è disoccupato, presto avrà buone notizie, magari in primavera.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, sarà un anno caratterizzato dalla stabilità e non si prevedono grossi sconvolgimenti.

Nel corso del 2022, un altro segno che la fortuna bacerà, secondo l’oroscopo indù, sarà la Bilancia, o “Simaha”. Considerato un leader, questo segno si distingue dagli altri per la creatività, l’ambizione ed il grande senso pratico. Una caratteristica che però lo rende davvero unico è la grande fortuna.

Per questo segno, infatti, potrebbero arrivare grandi ricchezze, magari dovute ad una vincita inaspettata.

Oltre a Toro e Bilancia, l’anno appena cominciato vedrà brillare anche i nati sotto il segno del Sagittario, detto “Dhanus”. Secondo la tradizione, questo segno simboleggia la forza e l’ottimismo ed è caratterizzato da grande ingegno, creatività e voglia di imparare. Con la sua grinta, riuscirà ad eccellere in tutti i campi e verrà gratificato anche nella sfera familiare e degli affetti. Forse questo sarà l’anno giusto per sposarsi, iniziare una convivenza o allargare la famiglia. Il periodo più fortunato sarà probabilmente durante la primavera, da marzo a giugno.