La pietra, e in generale i mattoncini, sono sicuramente tra i più bei rivestimenti da usare per le nostre case. Danno quel tocco di rustico e sofisticato che eleva l’aspetto di qualsiasi casetta, anche in città. Il problema però è che, trattandosi di materiali più porosi, è normale che subiscano gli effetti del tempo. Ecco che una grondaia che perde crea una striscia nera di umidità e si inizia a formare il muschio. Oppure, se la casa si trova vicino ad una strada trafficata, vediamo formarsi una patina nera sulle nostre splendide pietre. Purtroppo, smog e intemperie possono mettere a dura prova i rivestimenti esterni di case e giardini.

Cosa fare in questi casi per rimediare senza dover chiamare una ditta specializzata? Se le pareti in questione dovessero essere molto grandi, potrebbe essere necessario l’intervento di un operaio specializzato. Ma se la zona da trattare fosse davvero contenuta, potremmo usare qualche rimedio fai da te. Proprio come è possibile sbiancare mobili e sedie da giardino ingiallite, si può fare anche con i rivestimenti.

Come pulire muri, muretti e pareti esterne in mattoni da muffa e muschio eliminando quella fastidiosa patina nera

Se vogliamo ottenere un risultato davvero professionale e impeccabile, avremo bisogno di un accessorio fondamentale. Per evitare di affaticarci troppo e velocizzare il lavoro, avremo bisogno di una idropulitrice. Diversi i modelli in vendita, ma non serve quella top di gamma, basterà una base a meno di 100 euro. Vediamo come pulire, nello specifico, i rivestimenti porosi. Questa tipologia di rivestimento, come pietra, granito, ardesia o mattoncini, ha solo un grosso svantaggio. Trattiene più facilmente lo sporco rispetto a materiali come, ad esempio, il cemento.

Per questo motivo è consigliabile applicare uno strato di cera sigillante una volta finita la pulizia. Così eviteremo che si riformino subito striature di umidità o macchie verdi. Per quanto riguarda i detergenti, meglio utilizzare quelli specifici per ogni tipo di materiale. Si trovano tranquillamente online o in ferramenta e sono i più adatti. Ma se non vogliamo spendere ulteriori soldi, il sapone di Marsiglia è sempre molto efficace. Possiamo mescolarlo con l’acqua e spruzzarlo con l’idropulitrice, prima di risciacquare.

Per le macchie più ostinate

Per le macchie più ostinate possiamo utilizzare la pietra pomice, che andrà a rimuoverle senza danneggiare il rivestimento. Non tutti sanno che questa pietra porosa è molto utile in casa, anche per pulire la griglia del forno. Facciamo solo attenzione alla pietra ricostruita, più delicata rispetto ai mattoncini o la vera pietra. In questo caso, se vogliamo utilizzare l’idropulitrice, meglio farlo a bassa intensità e velocemente. Al massimo possiamo provare con una spazzola a setole medie per eliminare le macchie più evidenti.

Quindi, ecco come pulire muri, muretti e pareti esterne per farli tornare allo splendore originale. Ricordiamo di bagnare sempre prima la zona solo con acqua e procedere dal basso verso l’alto. Così avremo un risultato davvero straordinario. Ora non ci resta che pensare alle piastrelle del terrazzo esterno. Solo così la nostra casa sembrerà come nuova e ben curata.

Approfondimento

Ne bastano 3 cucchiai in un secchio d’acqua ed ecco che fughe e piastrelle di bagno, cucina e terrazzo torneranno bianchissime