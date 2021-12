Come abbiamo anticipato in tempi non sospetti il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Ma, se Ariete e Toro faranno fortuna all’inizio del 2022 ecco il segno top che in amore avrà tutti ai suoi piedi. Mentre la fortuna arriva come no, l’amore possiamo andare anche a prendercelo. Ed è quello che accadrà proprio a questo segno. Protetto dalle stelle, ma decisissimo a sfidare Venere per avere il cuore pieno d’amore. Togliamo la curiosità ai nostri fedeli Lettori appassionati di Oroscopo.

Un cambio deciso di rotta

Prendendo in prestito un termine marinaresco, potremmo dire che per i Pesci il 2022 potrebbe essere l’anno del cambio di rotta. Venere garantirà la sua presenza per buona parte dell’anno, soprattutto nella primavera, classica stagione degli amori. Ma ci sarà anche la Luna a fare da alleata, garantendo la strada spianata a questo segno permeato da un fascino irresistibile.

Per essere ancora più chiari, vediamo nel dettaglio e nello specifico cosa accadrà ai single, ma anche agli impegnati. Mentre sembra abbastanza chiaro e positivo il cielo delle coppie affiatate, c’è un gran caos che avvolge i single e tutti coloro che si stanno separando:

il 2022 dovrebbe portare delle novità professionali ai Pesci che vedranno la famiglia come un bastione pronto a sostenere gli sforzi. Le eventuali battaglie lavorative, che dovrebbero comunque volgere in vittorie, saranno infatti sostenute da una situazione amorosa assolutamente solida;

sembra invece molto più offuscato, ma solo potenzialmente il cielo dei single. Chi si sta separando rischia infatti di affrontare dei momenti particolarmente difficili, che rischiano di minare l’equilibrio psicologico. Coloro che invece si stanno imbarcando in una nuova storia, dovranno stare attenti ai famosi scheletri nell’armadio. Ma sia nel primo che nel secondo caso, il famoso supporto da parte di Venere e della Luna, potrebbero garantire degli esiti felici.

Attenzione alla salute

Soprattutto in chi potrebbe penare in amore, sarebbero previsti dei problemini di salute. Classiche crisi d’ansia, qualche malore passeggero e delle sonore arrabbiature. Ma non temano i nostri Lettori dei Pesci perché le cose passeranno. Il cadavere del nemico passerà mentre siamo in riva al fiume e di lì in poi sarà tutto più bello e sereno.

