San Valentino è appena passato, ma le occasioni per regalare dei pensieri sono tantissime. Compleanni, anniversari, nascite, ma anche eventi poco felici come la morte di qualcuno. Tutti sono momenti in cui si vuole fare sentire la propria vicinanza e partecipare alla gioia o al dolore di amici e parenti.

Oltre a regali e messaggi virtuali, c’è un dono concreto che non passa mai di moda. Elegante, delicato e sempre ben accetto, si tratta di regalare un mazzo di fiori o una pianta. Ancora è considerato uno dei gesti più semplici ma anche più spontanei e amati da chi li riceve. Eppure, non tutte le tipologie di fiori e piante possono essere regalate, specialmente non in ogni occasione.

Infatti, secondo il galateo dei fiori c’è un bouquet giusto per celebrare ogni festività e ricorrenza. Regalare rose rosse in occasione di un funerale non è certo una buona idea. Così si è pensato di fare un piccolo riepilogo. Chi sta pensando di fare questo regalo gradito, troverà di certo una guida esaustiva per non rischiare di fare cattive figure.

Celebrare l’amore con i fiori

Che si tratti di un fidanzamento, di un anniversario o di un matrimonio, un mazzo di fiori rappresenta l’amore che sboccia e si rinnova. Ovviamente per un amore novello, le rose sono protagoniste indiscusse. La rosa rossa rappresenta la passione, quella rosa un sentimento sincero e puro.

Per un fidanzamento le regole cambiano. Infatti, le rose si tingono di bianco oppure si regalano peonie rosa, lillà o viole. Se stiamo festeggiando un matrimonio, il galateo dei fiori prescrive che i bouquet siano grandi e colorati. I fiori più apprezzati per le nozze sono i fiori d’arancio, le calle e i fiordalisi.

Secondo il galateo dei fiori ecco quali regalare per lauree, fidanzamenti e matrimoni e quali evitare assolutamente per i funerali

Per il compleanno il bouquet deve essere pensato in relazione alla persona che si vuole festeggiare. Quindi pensiamo bene al colore e alla varietà di piante. Ancor più facile la scelta se conosciamo i gusti del festeggiato. Ricordiamo sempre di aggiungere qualche fiore profumato e sarà sicuramente apprezzato.

In occasione della laurea, l’alloro è la pianta simbolo per eccellenza. Ma oltre alla corona che cinge il capo del laureando, possiamo aggiungere fiori di colore rosso sgargiante. Un’altra idea è regalare un bouquet che ricordi i colori della facoltà di chi si laurea.

La perdita di una persona amata è sempre un evento di grande dolore. Ecco perché un omaggio floreale rappresenta cordoglio e una vicinanza discreta. In questo caso i fiori più adatti sono i crisantemi, le gerbere, i lilium e i gigli.

