Preparare il sugo per la pasta sembra semplice, ma il procedimento potrebbe nascondere parecchie insidie. Ci può capitare delle volte di esagerare con le dosi o sbagliare le proporzioni tra gli ingredienti. Il rischio che si corre è quello di ottenere un sugo dal sapore ben diverso da quello che ci si aspettava. D’altronde, a molti di noi potrebbe piacere quella nota piccante o un po’ di dolcezza in più che non guasta mai.

Ma se durante l’assaggio c’è qualcosa che non va nel sapore del sugo, non disperiamoci: possiamo ancora rimediare al pasticcio. Ci basterà seguire qualche trucchetto di cucina facile e veloce che metterà una pezza alla nostra ricetta.

I due rimedi principali tramandati dalle nonne

Se lo spicchio di peperoncino che abbiamo messo nel sugo era un po’ troppo grosso, possiamo ricorrere allo zucchero per rimediare. È una soluzione utile anche per togliere l’acidità dei pomodori. Tutto quello che dovremo fare sarà aggiungerne un cucchiaino per bilanciare il sapore.

Qualora il sugo sia invece eccessivamente dolce, una soluzione conosciuta prevede l’uso del limone. Anche in questo caso dovremo versare un cucchiaino di succo per volta, finché non avremo rimediato al sapore.

Ma questi due non sono gli unici rimedi a nostra disposizione. Se vogliamo tentare con qualche altra alternativa semplice e utile, possiamo farci aiutare da altri prodotti della nostra cucina.

Oltre a zucchero e limone ecco cosa aggiungere in pentola per correggere il sugo troppo dolce o piccante

La regola generale per rimediare alla dolcezza dei pomodori o al troppo zucchero è quella di utilizzare ingredienti che possano contrastarne il sapore. Ce ne sono diversi e starà a noi decidere quello che potrebbe fare più al caso nostro.

Per esempio, potremmo aggiungere una nota acida alla preparazione; invece del solito limone potremmo tentare con un goccio di aceto. Gli amanti dei sapori decisi potrebbero apprezzare il retrogusto piccante dato da un pizzico di peperoncino. Come ultima alternativa, proviamo con un tocco amaro dato da radicchio, cavolo o rucola.

Ovviamente, per il piccante il discorso sarà diverso. In questo caso potremmo innanzitutto smorzare il gusto troppo forte accompagnandovi un pezzo di pane, riso o patate. Un furbo trucchetto consisterebbe poi nell’aggiungere un goccio di latte o un cucchiaino di yogurt bianco naturale; entrambi dovrebbero aiutarci senza cambiare sapore al condimento.

Infine, oltre a zucchero e limone e se la ricetta lo permette, potremmo optare per un pezzetto di cetriolo o di avocado. Un ottimo stratagemma per dare anche un po’ più di freschezza al piatto.