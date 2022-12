Resistentissima pianta da appartamento e balcone facile da coltivare a prova di pollice nero

Stare in mezzo alla natura regala molte belle emozioni. Camminare in un bosco o lungo sentieri di montagna è un’esperienza rigenerante. A casa, sul balcone o in giardino possiamo tenere qualche pianta. Curarle ci rilasserà. Se siamo inesperti, potremmo scegliere delle specie semplici da coltivare, come quella che ora andremo a descrivere.

Quando si passeggia per le vie di paesi o città a volte vediamo balconi, terrazze e giardini pieni di fiori e piante di ogni tipo. Molti sanno curare rose, camelie, gigli, orti e anche alberi di limone. Purtroppo, altri hanno il cosiddetto pollice nero, invece del pollice verde. In questo caso ogni volta che tentano di coltivare una piantina la fanno seccare o marcire.

Per fortuna, però, in natura ci sono delle specie vegetali che hanno bisogno di poche cure.

Resistentissima pianta da appartamento e balcone con belle foglie colorate

Sappiamo che in vendita ci sono svariati tipi di semi e bulbi con cui creare un bellissimo angolo verde in giardino. Alcune specie si prestano anche a stare bene in appartamento e altre in balcone. Oltre a seminare potremmo anche travasare piantine da comprare presso negozi e vivai.

Alcune sono facili da coltivare come la Setcreasea, ad esempio. Il nome di questa pianta è molto particolare. Sembra che sia di origine messicana e che in Europa si diffuse nel diciassettesimo secolo.

La Setcreasea appartiene alla famiglia delle Commelinaceae. La più diffusa è la Setcreasea purpurea con foglie succulenti violacee e lunghe spesso più di 10 cm.

Questa pianta perenne è molto bella. Quando cresce tende a inclinarsi e diventa strisciante se coltivata in piena terra.

In balcone sta bene anche in vaso. La Setcreasea, però, essendo molto ornamentale e dalla crescita abbastanza rapida, darà il meglio in casa. Infatti, se appendiamo il suo vaso a un gancio o lo sistemiamo su un ripiano in alto, avremo un effetto a cascata.

Come curare la Setcreasea

La Setcreasea come altre succulente ha bisogno di poca acqua e teme i ristagni. Nel vaso, quindi, metteremo terriccio misto a sabbia con argilla espansa nel fondo. Svuotiamo spesso il sottovaso. Le irrigazioni in inverno devo essere diradate.

Il fiore rosa spunterà in primavera e durerà fino all’autunno. Questa specie ama l’esposizione solare e resiste a caldo e freddo. Teme, però, le gelate. Se la coltiviamo all’esterno, quindi, in quel caso la ripareremo all’interno. Potremo poi rimetterla sul balcone in primavera.

Come riprodurre questa pianta dalle foglie viola

Nel caso in cui volessimo riprodurre la Setcreasea prendiamo una talea. Dovremmo tagliare sotto uno dei nodini in modo trasversale. Useremo una lama disinfettata. A questo punto togliamo le foglioline in basso e inseriamo questa parte di pianta in un vaso con terriccio misto a sabbia. Manteniamolo un po’ umido senza esagerare. Dopo qualche tempo vedremo crescere dei germogli. A quel punto travasiamo le nuove piantine.

Per ravvivare la casa, oltre a questa resistentissima pianta da appartamento e balcone potremmo usare rampicanti e fiori finti. Infine, potremmo metterla in un vaso decorato da noi usando la vernice a gesso o carta adesiva colorata.