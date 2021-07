Per la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa, anche oggi daremo qualche spunto per evitare di cucinare sempre i soliti piatti. Variare le pietanze è un buon modo per restare in forma e allo stesso tempo gustare nuovi sapori. Direttamente dal ristorante cinese o giapponese, ecco una pasta estiva deliziosa pronta in 10 minuti con ingredienti a basso costo.

Gli spaghetti di grano saraceno alla marinara con verdure

Chi ama il sushi e va spesso al ristorante giapponese si sarà accorto che nel menù ci sono piatti che appartengono alla cucina cinese. I più famosi sono sicuramente gli spaghetti di soia ma anche quelli al grano saraceno sono altrettanto squisiti. Vediamo allora cosa occorre e come preparare questa insolita pasta, facile da cucinare e pronta in pochissimo tempo.

Ingredienti

Considerando di essere in 4 persone, ecco gli ingredienti:

400 gr di spaghetti di grano saraceno;

500 gr di gamberetti;

2 carote;

2 zucchine;

un uovo;

surimi;

olio extra-vergine d’oliva;

salsa di soia.

Procedimento per una pasta estiva deliziosa pronta in 10 minuti con ingredienti a basso costo

Laviamo le verdure sotto acqua corrente, le priviamo della buccia e le tagliamo alla julienne per poi saltarle in padella o in un wok con olio d’oliva e salsa di soia. Le verdure non devono ammorbidirsi ma rimanere leggermente dure e croccanti. Dopo di che aggiungiamo i gamberetti e il surimi tagliato e lasciamo cucinare per qualche minuto. Sbattiamo l’uovo in una ciotola per poi metterlo in padella e farlo strapazzato e lo aggiungiamo al composto precedentemente saltato in padella. Portiamo l’acqua ad ebollizione, saliamo e aggiungiamo la pasta, la quale a fine cottura deve essere al dente. Scoliamo e versiamo la pasta in padella e facciamo saltare aggiungendo altra salsa di soia. Gli spaghetti di grano saraceno alla marinara con verdure sono pronti per essere gustati.

