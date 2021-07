In vacanza è normale passare intere giornate in spiaggia. Verso metà mattina o al pomeriggio si è soliti portare della frutta e fare merenda sotto l’ombrellone. La ragione è che la frutta è un alimento leggero, fresco e facilmente digeribile dallo stomaco. Inoltre, grazie alla frutta è possibile reidratarsi e reinserire i liquidi persi con la sudorazione.

Non solo, la frutta è una grande fonte di sali minerali e vitamine, tutti nutrienti che si perdono col calore. Tuttavia pochi sanno che fare merenda con la frutta in spiaggia può fare male. È vero anche che esistono alcuni tipi di frutta più adatti a essere consumati al mare. Il migliore è l’anguria che è costituita dal 90% di acqua. Essa è fonte di minerali, magnesio e potassio. Ha anche proprietà disintossicanti e combatte la ritenzione idrica, aiutando a sgonfiare mani e gambe gonfie per il caldo. L’anguria si può dire che è anche facile da trasportare e da mangiare con le mani.

Stessa cosa vale per il melone che può essere tagliato a fette e trasportato in un contenitore ben chiuso. Anche questo frutto è altamente dissetante e dà grandi benefici al nostro organismo. Poi ci sono le pesche, le albicocche e le prugne. Sono molto facili da portarsi dietro e, grazie al ferro e al potassio, costituiscono una buona fonte di energia.

Allora ci si chiede perché la frutta mangiata in spiaggia potrebbe non essere la scelta migliore. Secondo la Dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, mangiare frutta dopo ore passate al caldo può farci accumulare zuccheri. Infatti, come afferma nel libro “La dieta dei biotipi”, la frutta contiene un’alta concentrazione di zuccheri. Se non si beve abbastanza, la disidratazione può creare accumuli di zucchero e dare problemi di stomaco e intestinali. Il consiglio è di “bere un bicchiere d’acqua ogni 150g di frutta” come dice la Dottoressa.

Lo zucchero, anche sotto forma di bevande zuccherate, favorisce la disidratazione e l’accumulo di calorie e grassi. Anche le bevande troppo fredde non andrebbero bevute. Il contrasto tra caldo esterno e freddo della bevanda può causare una congestione. Per finire, il consiglio è di portare con sé la frutta all’interno di una borsa frigo. Questo evita che i batteri del cibo si moltiplichino.