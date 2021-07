Il sale è il condimento per eccellenza, ciò che ha il potere di aggiungere sapore a qualsiasi cibo. Nonostante la tradizione culinaria del sale sia millenaria, molte persone tutt’oggi non sanno bene come regolarsi. Tanti miti vi girano attorno, credenze popolari sfatate da molti studi scientifici.

C’è chi lo sottovaluta e tantissimi che lo sopravvalutano, ritenendolo il nemico numero uno di ipertensione e problemi al cuore. Come spiegato in un altro articolo, solo pochissimi traggono davvero beneficio da una dieta povera di sale. Difatti, in generale, una dieta sciapa riduce di pochissimo la pressione sanguigna.

Chi ha escluso il sale dalla propria dieta, peraltro, non solo riscontra pochi benefici, ma metterebbe anche a rischio la propria salute. Secondo alcuni studi mangiare senza sale potrebbe essere nocivo per la salute. Difatti, vari siti di settore che si occupano di medicina e alimentazione avvertono che mangiare senza sale aumenterebbe il colesterolo cattivo, il rischio di infarto e altri problemi gravi per la salute. Per questo, sarebbe fondamentale assumere una giusta quantità di sale, indicata alla fine dell’articolo.

Il sale ha diversi benefici sulla salute. Secondo un articolo del Queensland Health department, una giusta quantità di sodio bilancerebbe i fluidi nel nostro corpo e manterrebbe una pressione sanguigna costante. Inoltre, sarebbe essenziale per il funzionamento dei nervi e dei muscoli.

Mangiare completamente senza sale è impossibile, e mangiare con troppo poco sale ha rischi inaspettati sulla salute.

Troppo poco sale peggiora il colesterolo

In diversi studi scientifici pubblicati su PubMed.gov, si è collegato un aumento di colesterolo LDL e di trigliceridi in persone con una dieta povera di sodio.

Gli effetti di troppo poco sale sul cuore

Diversi studi, sempre pubblicati su PubMed.gov, hanno riportato che l’utilizzo di meno di 3,000 mg di sodio al giorno è collegato ad un maggior rischio di problemi al cuore e infarto. Particolarmente, la possibilità di un infarto miocardico aumenta in maniera incredibile.

Effetti su diabete e resistenza all’insulina

Alcuni studi hanno analizzato che una dieta povera di sale può aumentare la resistenza all’insulina. Inoltre, per pazienti con diabete di tipo 2, questa dieta è stata associata con un maggiore rischio di decesso.

Qual è la giusta quantità da consumare?

Per persone senza particolari problemi di salute, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di non andare oltre cinque grammi giornalieri. Se non ci riteniamo perfettamente sani e riscontriamo alcune condizioni illustrate prima, contattiamo assolutamente un medico o un dietologo.

L’articolo è puramente a scopo illustrativo e non può sostituire il parere di un esperto.