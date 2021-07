Con l’arrivo della bella stagione immancabilmente nasce il desiderio di trascorrere piacevolmente del tempo in terrazza sul balcone o nel giardino.

I luoghi ideali per rilassarsi, leggere un buon libro od organizzare piacevoli serate con parenti od amici.

Ma essendo esposti ad intemperie, umidità, raggi diretti del sole e alla normale usura del tempo, è importante prendersi cura dell’arredo del giardino nel miglior modo possibile.

Intervenire in tempo e nei modi giusti.

Che siano di plastica o in legno è necessario prestare la giusta attenzione.

Pulirli però è abbastanza semplice utilizzando solo elementi naturali.

Mai più tavoli e sedie da giardino sporchi con questi infallibili e semplici metodi

La prima cosa da fare è quella di eliminare la polvere e lo sporco superficiale con acqua tiepida.

Per i mobili in legno

Per la pulizia dei mobili in legno è importante non trattare il legno con detergenti aggressivi, in quanto potrebbero danneggiare la superficie e alterare il colore.

Ottimi risultati si ottengono utilizzando acqua tiepida e detergente neutro o sapone a scaglie.

Se il legno appare sbiadito ed opaco dopo un’accurata pulizia, è possibile far ricorso ad oli o cere per ridonare lucentezza al legno.

Gli oli ridonano il colore naturale mentre le cere protettive rendono il legno impermeabile, evitando la successiva formazione di macchie e che lo sporco possa penetrare nelle fibre

Per i mobili in plastica

I mobili in plastica e in resina sono quelli più diffusi ed economici, più resistenti e pratici.

Ma con il passare del tempo l’esposizione agli agenti atmosferici rende la plastica opaca e macchiata.

Dopo aver rimosso la polvere prima con una spazzola a setole morbide e poi con acqua calda, bisogna preparare una miscela con acqua calda detergente per piatti e limone.

Preparato da applicare e far agire qualche minuto, poi risciacquare con acqua pulita.

Un metodo moto efficace è quello di preparare una soluzione di 1l di acqua calda, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 1 di acqua ossigenata.

Composto da applicare sulla plastica e lasciar agire qualche minuto. Da risciacquare con cura.

Un alto potere sbiancante lo si può ottenere anche con la candeggina, che dovrà essere diluita nell’acqua calda.

Lasciata agire dovrà poi essere sciacquata abbondantemente.

Anche mescolare un cucchiaino di acido citrico e un cucchiaio di sapone per piatti in un litro di acqua è un ottimo trattamento per la pulizia dei mobili in plastica.

