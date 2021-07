Molti iniziano la giornata con una tazza di caffè, altri preferiscono prenderlo a metà mattinata oppure dopo il pranzo. Qualunque sia il momento prescelto, gustare il caffè è un rito nella routine quotidiana al quale si rinuncia difficilmente.

Piccole quantità di caffeina, 2 o 3 tazzine al giorno, sono generalmente tollerate dalla maggior parte degli adulti sani. Eppure il caffè non è per tutti. Chi soffre di disturbi allo stomaco potrebbe riscontrare l’acuirsi di alcune condizioni preesistenti con l’assunzione regolare di questa bevanda. Vediamo quindi le 3 alternative salutari al caffè quando si soffre di gastrite e reflusso gastroesofageo.

Ridurlo o eliminarlo dalla dieta?

Chi soffre di gastrite e reflusso gastroesofageo solitamente, su indicazione anche del medico, adotta una dieta quotidiana che contribuisca ad alleviare i sintomi e i disturbi. Questa dieta prevede l’esclusione di alimenti e bevande a base di caffeina.

A causa della sua acidità, il caffè, per esempio, può influire negativamente sul rivestimento dello stomaco e dell’intestino. Il suo uso prolungato, soprattutto, potrebbe acuire i sintomi associati a gastrite e reflusso. Se e quanto caffè assumere durante il giorno, quindi, è molto soggettivo. Sicuramente un consumo eccessivo di caffeina è controproducente in qualsiasi caso.

3 alternative salutari al caffè quando si soffre di gastrite e reflusso gastroesofageo

Se stiamo cercando una valida alternativa al caffè che non abbia caffeina, ma garantisca la stessa spinta energetica, ecco alcuni suggerimenti.

Il tè chai

Il tè chai tradizionale ha un po’ di caffeina, evitabile acquistando il decaffeinato. Non solo il tè chai funge da ottimo energizzante mattutino, ma aiuta a sostenere i livelli di zucchero nel sangue grazie al contenuto di cannella. Inoltre, riduce l’appetito e aiuta a prevenire l’eccesso di cibo durante il giorno.

Caffè di cicoria

Preparare il caffè con radice di cicoria è per molti un’alternativa valida, perché è uno dei modi migliori per imitare il sapore e il rituale del caffè. La radice di cicoria, quando tostata, emana anche un aroma e un sapore simile a quello del caffè, ma senza caffeina. Ricca di fibre, fornisce benefici nella digestione e ha effetti anti-iperglicemici. Si gusta con l’aggiunta di latte e un dolcificante a scelta, se graditi.

La carruba

Dal sapore simile a quello del cacao, la carruba viene impiegata spesso come sostituta del caffè, per una bevanda buona e senza caffeina. Basta mescolare un cucchiaio di polvere di carruba in una tazza di latte. La carruba ha poche calorie, aiuta a sentirsi sazi molto velocemente ed è ricca di vitamine e sali minerali. Sicuramente una scelta salutare.

In molti bevono caffè per il suo effetto energetico. Tuttavia, a causa di un consumo prolungato ed eccessivo, il corpo potrebbe assuefarsi alla caffeina e ai suoi effetti. È sempre consigliabile, quindi, un consumo moderato e consapevole.