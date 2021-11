Alcuni indumenti sono straordinari per ripararci dal freddo e per praticare anche attività sportive a condizioni estreme. Ciò non significa che, a causa di alcune caratteristiche, non possano però crearci qualche impedimento in alcune situazioni della nostra giornata. È un po’ come l’esempio della cravatta con il distruggidocumenti. Un indumento apparentemente elegante ed innocuo, se indossato nel momento sbagliato, potrebbe diventare una fonte di pericolo.

Nel caso concreto, invece, l’utilizzo di una giacca da sci o di un piumino particolarmente spesso potrebbe ridurre la nostra sicurezza. Non si tratta di una situazione che di per sé ci mette in pericolo. Ma che potrebbe parzialmente ridurre l’effetto di una misura di prevenzione molto importante e diffusa. Vediamo allora di cosa si tratta.

Attenzione a giubbini invernali e giacche da sci perché potrebbero ridurre la nostra sicurezza in una situazione molto frequente

Quando siamo in macchina o utilizziamo altri mezzi di trasporto la cintura di sicurezza rappresenta un ausilio indiscutibile per la nostra salute. Consente di mantenere il corpo in una posizione ordinata in caso di forti scossoni e attutisce lo spostamento in avanti del corpo. È ovvio che per funzionare nella maniera migliore possibile l’utilizzatore deve averla indossata tenendo in considerazione alcune accortezze. Ad esempio, il sedile deve trovarsi in una posizione verticale e deve essere posizionato alla giusta altezza. Di questi aspetti che molti ignorano abbiamo parlato recentemente.

Come riportato da AXA, agenzia che si occupa di infortuni ed assicurazioni, indossare spesse giacche da sci e voluminosi piumini alla guida (o in qualsiasi situazione indossiamo una cintura di sicurezza), potrebbe ridurre di qualche istante l’efficacia del sistema di blocco. Questo fenomeno è piuttosto intuitivo da spiegare. Indossando un capo del genere, infatti, aumenta lo spazio tra il corpo e la cintura. Apparentemente si tratta di pochi centimetri, ma in certe situazioni la componente del tempo e dello spazio potrebbe diventare essenziale.

Trovare un’alternativa fortunatamente non è difficile

Dunque attenzione a giubbini invernali e giacche da sci perché potrebbero ridurre la nostra sicurezza in una situazione molto frequente. Per fortuna non è difficile trovare un’alternativa. Fermo restando che non è vietato dalla legge indossare questi capi, sarebbe preferibile superare l’ozio e il nostro spirito freddoloso ed adeguarci.

Togliere la giacca mentre indossiamo la cintura in favore di una felpa probabilmente non ci creerà grossi drammi. In compenso aumenterebbe di molto l’aderenza della cintura, che starebbe decisamente più a contatto con il nostro corpo. Peraltro, le giacche da sci sono dotate spesso di una superficie liscia, aspetto questo che potrebbe contribuire a fare scivolare la cintura che indossiamo.