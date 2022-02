Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, da comprare nonostante sia appena arrivato nel 2022, offre ottime opportunità per chi voglia tentare la fortuna e vincere 

Siamo sempre alla ricerca del colpo di fortuna per dare una svolta alla nostra vita. Aspettiamo che il nonno ci dia i numeri, durante il sonno, da giocare al Lotto. O ci aggrappiamo a qualche ricorrenza, giocandoci le date che, speriamo, siano fortunate.

Guardiamo, magari, con invidia le notizie che annunciano qualche terno vincente di altri, rimpiangendo di non aver fatto lo stesso. Come gioco, il Gratta e Vinci, in alternativa, svela subito l’esito della lotteria istantanea. Grattando le caselline grigie, affidiamo alla nostra monetina da dieci centesimi il sogno di dare un calcio alla sfortuna.

Vorremmo vincere una bella somma per prenderci delle rivincite, anche con chi ci dà degli ordini. Senza, ovviamente, cadere nella ludopatia, malattia grave, nella quale faremmo bene tutti a prendere le distanze.

È arrivato a gennaio ma già si sta facendo conoscere

Il problema è che vincere non è così facile. O meglio, è sicuramente difficile, ma non impossibile. E ci sono Gratta e Vinci con più probabilità di vincita di altri, come abbiamo scritto su ProiezionidiBorsa. Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, arrivato, a gennaio, nelle rivendite autorizzate, offre una buona percentuale di vittoria. Il che, non guasta mai. È la stessa Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a descriverlo, riportando anche le possibilità di vincita

Si tratta dello Speed Cash, il primo nuovo Gratta e Vinci di questo 2022. Come funziona? In alto, si trovano la sezione “Numeri Vincenti”. Dovremo grattare per scoprire quali numeri potrebbero essere i nostri alleati con la fortuna. Sotto, invece, troviamo tre sezioni. L’area “Go”, quella “2X” e “5X”. A questo punto si gratta sperando di scoprire, in una di queste aree, uno o più numeri identici a quelli grattati sotto “Numeri Vincenti”

Questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro appena arrivato nel 2022 da comprare per vincere offre delle probabilità di vincita molto interessanti per chi voglia tentare la fortuna

Se abbiamo trovato un numero corrispondente vincente in Go, vinceremo il premio indicato. In “2X” raddoppieremo la vincita, mentre in “5X” dovremo moltiplicarla per 5. Non solo. Oltre ai numeri ci sono anche simboli vincenti. Il fulmine vale 50 euro. Le monete 100 euro e il simbolo delle banconote 200 euro.

Dato che lo Speed Cash costa 5 euro, la probabilità di vincita di premi superiori al costo della giocata, è di 1 biglietto ogni 7,33. La vincita massima è di 500.000 euro. Ma ci sono anche biglietti vincenti da 100.000 euro, altri da 10.000. Si scende poi a mille, 500, 200, 150, 100, 50, 25, 15, 10. Ovviamente, si possono rivincere anche i 5 euro giocati. Ricordiamo sempre di non esagerare per non trasformare il gioco in una patologia.