Quando si affronta un colloquio di lavoro, molte persone tendono a farsi prendere dal panico. Questo momento è, infatti, forse il più importante quando si sta per iniziare un nuovo rapporto di lavoro. Fare una buona prima impressione è fondamentale. Da questo incontro, che conclude il processo di selezione, scaturiranno tutti i dettagli che andranno poi a definire il rapporto di lavoro. Proprio per la sua importanza, a volte ci si spaventa e non si sa bene come comportarsi. Bisogna superare timidezza e tensione e capire che per ottenere un giusto stipendio ecco cosa dire e quali sono le migliori cose da prepararsi.

Anzitutto è fondamentale essere preparati sull’azienda con la quale si sta facendo il colloquio. Infatti, capita spesso che l’esaminatore possa fare domande anche molto specifiche sulla struttura aziendale. È una buona mossa anche essere preparati su chi sarà il responsabile del colloquio: di cosa si occupa e quale sia il suo ruolo in azienda. Importantissimo sapere anche tutto del settore per il quale si sta facendo il colloquio. Le competenze trasversali sono importantissime e sono quelle, di norma, più ricercate in azienda. Una prima regola fondamentale è dunque quella di arrivare informati. È più importante studiare l’azienda che ripassare le nozioni inerenti la propria professione. Di sicuro queste ultime le si conosce meglio!

Per ottenere un giusto stipendio, ecco cosa dire per fare una buona impressione al colloquio di lavoro

Sembra scontato da dire, ma la prima impressione spesso fa tantissimo, specie in ambito lavorativo. Curare la puntualità e la presenza, dall’abbigliamento al taglio di capelli, è veramente importante. Purtroppo, perché non si ha mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Un altro grande classico dei colloqui di lavoro è la richiesta di parlare di sé stessi. Ovviamente, il focus della risposta dovrà essere quello professionale: non serve soffermarsi troppo sul percorso accademico, mentre le esperienze lavorative pregresse sono decisamente più importanti. Lavoro in team, capacità comunicative e gestione del tempo sono skill fondamentali che è sempre bene sottolineare. È utile prepararsi una risposta secca, precisa, rimanendo sempre entro i 3 o 5 minuti.

Importantissimo, e cosa che non tutti fanno, è chiedere un feedback. In tal modo si fa capire di essere realmente interessati ad imparare e crescere, anche durante il momento della selezione. Fondamentale ricordare che ogni risposta deve essere argomentata. Non basta rispondere, è bene sapere anche il perché di quella risposta. Di solito, il selezionatore vuole sapere che tipo di persona si trova davanti, se sa programmare il suo futuro ed essere coerente con esso. Obiettivi raggiungibili a medio termine sono meglio di sogni irrealizzabili stile “cosa farò da grande”!

