Se vuoi mantenere la massa muscolare, assumi questa vitamina: la C. Soprattutto se hai più di 50 anni. Lo consiglia un team di ricercatori dell’Università dell’East Anglia. Ecco cos’hanno scoperto.

Lo studio sulla vitamina C

La vitamina C, si sa, regala numerosi benefici al nostro organismo. Ma, secondo un team di scienziati della University of East Anglia, non ci sono abbastanza dati sugli effetti positivi per gli over 50. Ecco perché l’équipe ha realizzato uno studio per scoprire se chi consuma più vitamina C ha una miglior massa muscolare dopo i 50 anni.

I ricercatori hanno studiato i dati di più di 13.000 persone fra i 42 e gli 82 anni. Innanzitutto, hanno calcolato la loro massa muscolare. Inoltre, hanno analizzato sia la quantità di vitamina C che assumevano che il livello di vitamina C nel sangue. I risultati sono sorprendenti: chi assume più vitamina C ha più massa muscolare rispetto a chi ne assume meno.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Gli scienziati si sono detti entusiasti di questa scoperta, soprattutto perché aumentare la quantità di vitamina C nella propria dieta è molto semplice. Infatti, secondo i ricercatori non è necessario assumere mega-dosi per migliorare la salute dei propri muscoli. Basta mangiare un agrume o dei frutti rossi ogni giorno, e scegliere verdure ricche di vitamina C come contorno.

L’importanza della massa muscolare

Gli individui over 50 perdono l’1% della propria massa muscolare ogni anno. Questo problema, che riguarda 50 milioni di persone in tutto il mondo, porta con sé delle conseguenze negative per l’organismo.

In particolare, rende il corpo più fragile e fa aumentare il rischio di soffrire di diabete di tipo 2 e disabilità fisiche. Più in generale, la perdita di massa muscolare riduce la qualità della vita. Ecco perché, con l’avanzare dell’età, mantenere la massa muscolare diventa così importante.

La vitamina C è in grado di difendere le cellule e i tessuti che compongono i muscoli dall’azione dei radicali liberi, potenzialmente dannosi. Eppure, dallo studio è emerso anche che il 60% degli uomini e il 50% delle donne che hanno partecipato non consumavano abbastanza di questo prezioso nutriente.

Non cadere nello stesso errore: ora sei a conoscenza dell’ennesimo beneficio della vitamina C per l’organismo. Quindi, se vuoi mantenere la massa muscolare, assumi questa vitamina!

Per approfondire, scopri altri motivi per cui è importante assumere vitamina C.