Di calore ce n’è tanto che potremmo trasformarci in una locomotiva sbuffante. L’alimentazione in questo è fondamentale e ci aiuta a non assumere cibi che producono calore. Eppure molti sbagliano a scegliere e se vogliamo rinfrescarci e sentire meno caldo evitiamo questi cibi in estate.

Abitudini alimentari

Le abitudini alimentari sono tante e a volte troppo uguali tutto l’anno. Non c’è grande varietà nel preparare i pasti e si introducono quei cibi che invece di aiutarci a sopportare il caldo, semmai ce ne aggiungono. Effettivamente ci sono dei cibi che sono calorici e in particolare quelli zuccherosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta fare la classica colazione con latte e caffè, miele o zucchero, biscotti o cereali, per cominciare ad affrontare abbastanza male la giornata. In effetti s’introducono in questo modo una quantità enorme di calorie che potrebbero portare a due effetti devastanti. Il primo è per la nostra linea che comincerebbe a spostarsi verso il tondo, e il secondo è sulla capacità di raffreddarsi che diminuirebbe.

Non a caso si chiamano calorie, perché in effetti sono dei pacchetti energetici. Servono a dare energia al corpo per tutte le funzioni che svolge a una temperatura costante di 37 gradi. Quando fa molto caldo e si mangia molto calorico, le due cose insieme non vanno granché bene e il corpo fa fatica a conciliare questi due contrasti.

Se vogliamo rinfrescarci e sentire meno caldo evitiamo questi cibi in estate

Molti non sanno che il peperoncino è un ottimo alimento per raffreddarsi e anche bruciagrassi. Basta seguire queste indicazioni per vedere come il peperoncino aiuti ad abbassare la temperatura corporea quando fa caldo.

Anche cipolla e aglio sono due alimenti riscaldanti insieme a tante spezie come timo, chiodi di garofano, anice, maggiorana, cumino, rosmarino e soprattutto pepe e zenzero.

Buona regola è evitare di mangiare grassi che oltre a far male alla salute, se consumati in eccesso appesantiscono e fanno soffrire di più il caldo.

Tra le bevande diminuire al massimo il consumo di alcolici perché disidratano. La disidratazione è certamente una delle peggiori condizioni in cui si può incappare nel periodo estivo.

Per vivere bene l’estate basta equilibrare l’alimentazione che ci aiuterà a trascorrere una stagione tranquilla e serena.