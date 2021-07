Tutti al mare e in montagna e per proteggersi dai raggi del sole, largo alle creme solari. Eppure molti sono a conoscenza dei loro benefici, ma ne ignorano gli aspetti negativi. Allora attenzione alle creme solari che fanno male e contribuiscono alla catastrofe ecologica.

Le creme solari proteggono

Si può dire che quasi tutti utilizzano le creme solari durante l’esposizione ai raggi solari. Questo sia quando si va al mare per proteggere tutto il corpo, ma anche in montagna dove i raggi solari non perdonano.

Il motivo è legato ai raggi UV ovvero i raggi ultravioletti. Fanno parte dello spettro solare, solo che hanno delle frequenze molto alte che la pelle non sopporta. Le creme dovrebbero proteggere da questi raggi.

Benefici e danni dei raggi UV

I raggi ultravioletti sono di tipo A, B e C. I più pericolosi per la salute e che possono provocare il cancro, sono quelli di tipo C. Hanno una frequenza molto alta che la pelle sopporta male. Con l’aiuto della crema solare bisognerebbe fermare almeno in parte questi raggi penetranti.

Ma i raggi UV sono anche utili al corpo, perché il corpo sintetizza la vitamina D grazie ad essi. Proteggersi per cui va bene, ma nella giusta misura.

Attenzione alle creme solari che fanno male e contribuiscono alla catastrofe ecologica

Tuttavia i filtri contenuti nelle creme solari non sono sopportati da tutti. Possono creare dermatiti dice il professor Marcello Monti, Docente di Dermatologia all’Università di Milano. Inoltre usati spesso e spalmati su tutto il corpo, nelle donne possono manifestarsi fenomeni come la tensione mammaria e alterazioni mestruali. Negli uomini aumento di peso e calo della libido.

Ma l’attenzione maggiore va posta sui bambini, proprio a causa di tutti questi effetti.

Le creme solari e la distruzione dei coralli

In molte località balneari dei tropici le creme solari sono vietate. C’è uno studio che conferma lo sbiancamento del corallo dovuto alle creme solari. Questo comporta la distruzione delle barriere coralline, veri e propri ecosistemi marini. Possiamo approfondire questo argomento leggendo queste brevi righe.

Le creme solari sono così un prodotto su cui porre un’attenzione più critica.