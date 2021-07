Purtroppo quasi nessuno conosce e nemmeno sospetta, che questa diffusissima bevanda abbia un effetto particolare sul nostro organismo. Soprattutto se associata a qualche alimento anch’esso piacevole e gustoso, può creare un mix pericoloso. Allora guai a chi non beve un bicchier d’acqua prima d’assumere questa diffusissima bevanda.

Bere acqua un gesto dissetante e salvavita

Non sempre riusciamo a capire quel gesto quotidiano di bere un bicchiere d’acqua. Forse in questo periodo lo si apprezza di più, a causa delle temperature sempre più in salita. L’acqua si può dire è una vera benedizione per il corpo e con il caldo ci permette di far fronte al calore opprimente.

Il campanello d’allarme del nostro corpo quando siamo in carenza di liquidi si chiama sete. Quando s’avverte il desiderio di bere, allora sappiamo che si tratta di un’esigenza primaria. Se non aggiungiamo acqua al nostro corpo, questo se la prende a discapito del buon funzionamento generale.

Guai a chi non beve un bicchier d’acqua prima d’assumere questa diffusissima bevanda

Purtroppo le abitudini e la pubblicità ci fanno sostituire spesso la domanda d’acqua con altre bibite. Quando fa caldo e si ha voglia di bere, niente di meglio che una bibita ghiacciata. In TV c’è il nostro programma preferito, e allora via libera al nostro snack, con un bicchiere di vino bianco freddo. C’è la partita da seguire e una pizza con birra ghiacciata è l’ideale.

Queste associazioni di alimenti ci sono abbastanza familiari e spesso ne approfittiamo. Tuttavia quando vino, birra o alcolici soddisfano il richiamo dell’organismo a voler bere, bisogna fare attenzione.

Un pericolo in agguato

Molti ignorano che l’alcool ha un effetto disidratante. Si beve per dissetarsi e invece ci si ritrova più assetati di prima. Secondo il Dott. Larry Nolan, medico di medicina sportiva presso l’Ohio State University Wexner Medical Center l’alcool blocca la vasopressina, un ormone che a sua volta stoppa la diuresi. In pratica assumendo alcool si perdono più facilmente liquidi, perché si ha più voglia di fare pipì.

Peggio se insieme si mangiano cibi dolci o piccanti. Del vino insieme ad una fetta di torta, oppure della birra con una pizza piccante.

Il tutto porta ad uno stato di disequilibrio e disidratazione. Spossatezza, mal di testa, irritabilità sono manifestazioni tipiche di uno stato disidratato del corpo.

Per evitare tutto questo, prima di assumere alcolici è bene aver bevuto un bicchiere d’acqua. Servirà ad integrare l’acqua che sarà dispersa con le orine. Ma soprattutto eliminerà il meccanismo di coprire la sete con l’alcool, un’abitudine sicuramente da abbandonare.

Ecco il modo più salutare per bere una birra.