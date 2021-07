Di fronte al caldo forte si perde la testa, si diventa nervosi e si cerca una soluzione efficace. In inverno quando fa freddo si prende qualche cibo che riscalda, come i cibi piccanti. Ma cosa fare col caldo? Ebbene molti credono il contrario ma questa è la spezia che ci vuole per sopportare bene il caldo.

Il caldo che si sopporta male

Siamo in estate e il corpo soffre dovendo ingaggiare una lotta continua col caldo. Lo sforzo del nostro organismo è di fare in modo che la temperatura interna ideale di 37 gradi sia sempre la stessa, anche se fuori il caldo supera i 40.

Tutti sudano quando fa caldo e pensano che il sudore sia la dimostrazione chiara che la temperatura del nostro corpo sta aumentando. Invece il sudore è il meccanismo che il nostro organismo utilizza proprio per rinfrescarsi. Sudare perciò quando fa caldo è auspicabile.

Molti credono il contrario ma questa è la spezia che ci vuole per sopportare bene il caldo

Di fronte al caldo pochi penserebbero di utilizzare un termosifone per far abbassare la temperatura. Allo stesso modo pochi pensano che per sopportare meglio il caldo bisogna ricorrere proprio al peperoncino piccante. Tutti potrebbero dire che il peperoncino ha lo stesso effetto di una bella minestra calda mangiata in una giornata fredda. E invece le cose non stanno proprio in questo modo.

Il peperoncino contiene capsaicina, la sostanza che ci fa bruciare le labbra e la lingua al suo contatto. Sentendo questo bruciore pensiamo che stiamo consumando un cibo calorico. Ed effettivamente sembra proprio che sia così, perché alla fine ci si accorge, che dopo aver mangiato il peperoncino si comincia a sudare.

Il peperoncino alimento che raffredda

In effetti il peperoncino funziona come un vasodilatatore e per questo fa sudare. Mentre il calore esterno ci opprime e la temperatura del corpo tende a salire, il sudore abbassa la temperatura interna espellendo il calore in eccesso. Stesso effetto lo provocano le bevande calde, che fanno anch’esse sudare.

Il sudore perciò è il sistema che usa il corpo stesso per raffreddarsi, ed è utile mangiare peperoncino proprio per sopportare meglio la calura estiva.

Per spegnere poi il bruciore alla lingua, non ci vuole acqua, né peggio alcool o birra, ma qualche sorso di latte ci aiuterà non poco.

Un consiglio da usare senza esagerare, ricordando però che il peperoncino ha tante utili proprietà, fra cui anche una come antiacido per lo stomaco.