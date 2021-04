Quando lo chiediamo ai nostri amici sportivi, la risposta è sempre la stessa. Per perdere peso dovremmo andare a correre, almeno due volte a settimana. Sì, correre per almeno venti minuti di fila, anche sotto il sole. E, per chi non è abituato a questo genere di cose, sembra proprio un incubo.

Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trovato una soluzione alternativa alla corsa. Infatti, sembra che con soli 30 minuti al giorno di camminata le persone riescano a stare meglio. In questo articolo, possiamo trovare lo studio completo e qualche consiglio.

Tuttavia, in un momento in cui molte parti d’Italia vivono sotto severe restrizioni, uscire per fare anche solo una passeggiata può essere molto difficile. Inoltre, per chi di noi ha ancora la possibilità di lavorare in ufficio, con il coprifuoco e gli spostamenti è davvero impossibile. Non disperiamo, una soluzione c’è. Infatti, se vogliamo perdere peso e rimetterci in forma dobbiamo conoscere questo trucco.

Ufficio

La scusa della vita sedentaria a causa dell’ufficio non si può più sentire. Infatti, anche stando seduti sulle nostre sedie ergonomiche da ufficio, possiamo fare alcuni esercizi. Vediamone insieme tre.

L’esercizio più facile

Talmente banale che tutti noi lo prendiamo “sotto gamba”. In pratica, consiste nel trovare almeno 5 o 10 minuti all’ora di movimento delle gambe. Possiamo andare a prendere un caffè alla macchinetta, andare in bagno, oppure muovere le gambe anche solo stando seduti.

Talloni

In soldoni, ci dobbiamo tenere con le mani alla scrivania e alzare e abbassare le punte dei piedi. In questo modo andremo a stimolare i muscoli gemelli, ovvero il polpaccio. La scelta migliore sarebbe 10 ripetizioni consecutive. E ce la possiamo tranquillamente fare.

Cosce

Quest’ultimo esercizio va eseguito quando siamo da soli nella stanza. Facendo attenzione a mantenere una postura corretta della schiena, prendiamo un ginocchio alla volta con le mani.

Pieghiamo la gamba e ce lo portiamo fino al petto. Eseguiamo questo esercizio quattro volte per gamba. Infatti, se vogliamo perdere peso e rimetterci in forma dobbiamo conoscere questo trucco.