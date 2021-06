La Sicilia è conosciuta in tutto il Mondo per la sua infinita bellezza. Come sappiamo, spesso i libri e i film contribuiscono a fornire un’immagine particolare di un luogo e di raccontarne la sua storia. I racconti di autori e registi aiutano anche a dare una spinta al turismo ed è proprio ciò che è successo a questa terra. Oggi, con questo articolo vogliamo far conoscere ai nostri Lettori una Sicilia bella, particolare e meno nota. Se vogliamo perderci nella Sicilia più autentica scopriamo i luoghi del Commissario Montalbano in grado di rapirci e lasciarci senza fiato.

Marinella e Punta Secca

Marinella, conosciuta anche come Marinella di Selinunte è una piccola località e frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Questo piccolo borgo è diventato celebre grazie alla serie tv del Commissario Montalbano. Andrea Camilleri nei suoi racconti aveva scelto questo come luogo di fantasia, ma in realtà la favolosa casa del commissario si trova a Punta Secca. Punta Secca è un piccolo borgo marinaro che si trova in provincia di Ragusa. Quella meravigliosa terrazza affacciata sulla spiaggia di sabbia bianca e fine ha fatto sognare milioni di italiani.

Vigata e Scicli

Anche in questo caso, Camilleri aveva scelto un luogo di fantasia come sede del Commissariato in cui si svolgono le vicende del telefilm. In realtà, la sede del famoso commissariato corrisponde al Municipio di Scicli. Questa città barocca possiede un centro storico davvero unico tale che è stato insignito del titolo di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. L’elegante municipio in stile neorinascimentale in cui si svolgono le vicende è di inizio ‘900.

Marina di Ragusa

Se la spiaggia su cui affaccia la casa del Commissario Montalbano si trova a Punta Secca, questa non è l’unica a vedersi nel film. Infatti, le altre spiagge che troviamo nella serie tv sono quelle di Marina di Ragusa, quelle della riserva naturale di Randello e la spiaggia di Sampieri. Tutte queste si trovano nel ragusano, provincia nella quale è stata quasi totalmente girata la serie tv.

Come arrivarci?

Se vogliamo perderci nella Sicilia più autentica scopriamo i luoghi del Commissario Montalbano in grado di rapirci e lasciarci senza fiato. Per partire alla scoperta di questi luoghi, la Redazione consiglia di atterrare all’aeroporto di Comiso. Questo si trova a soli 15 km dalla città di Ragusa e ci sono voli diretti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Una volta giunti a Ragusa possiamo affittare un’automobile o uno scooter e partire alla scoperta di queste meravigliose località.

Approfondimento

