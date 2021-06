Il Covid lo ha sdoganato ed adesso il suo utilizzo si sta espandendo a macchia d’olio. Perché è semplice da utilizzare, è utilissimo per trasmettere informazioni complesse ed è comodissimo da usare. Ma soprattutto, tutti ne possono possedere uno gratis ed averlo è veramente semplice.

Stiamo parlando del QR code, abbreviazione di Quick Response code. Molti probabilmente non sanno di cosa stiamo parlando, ma certamente negli ultimi mesi ci si sono imbattutiti. Per esempio in un ristorante. Molti ristoratori per seguire le norme igieniche anti Covid hanno adottato il menu online. Per fare accedere facilmente i clienti alla lista dei piatti utilizzano il QR code.

Sul tavolo mettono una carta plastificata su cui è stampato un quadrato in immagine bidimensionale, composto da una griglia di quadratini. Inquadrandolo con la fotocamera dello smartphone si apre magicamente la pagina del menu.

Un QR code permette di accedere a informazioni, siti web, video, in modo semplice e rapido. Per esempio può essere usato per messaggiare in chat con una persona senza conoscere il suo numero. Ma anche per condividere il nostro contatto WhatsApp con altre persone in modo semplice.

Ecco come ottenere gratuitamente questa eccezionale funzione per smartphone utilissima per WhatsApp ma anche nella vita quotidiana e che presto diventerà indispensabile

Questo procedimento lo spiegano bene gli Esperti di ProiezionidiBorsa in questo articolo. Può essere utilizzato per comunicare un nostro sito web, ma anche per condividere in modo semplice un documento in pdf.

Per esempio può essere stampato su un biglietto da visita per rimandare ad un cv professionale più approfondito. Si può utilizzare per raggiungere velocemente un sito web, senza necessità di stare a digitare il dominio, funzione utilissima con domini complessi. Ogni fattura delle utenze oramai ne ha uno per facilitare i pagamenti dei bollettini tramite lo smartphone.

Adesso, ecco come ottenere gratuitamente questa eccezionale funzione per smartphone utilissima per WhatsApp ma anche nella vita quotidiana e che presto diventerà indispensabile. Averne uno è quasi un must. Ma come si fa a generare un QR code personale? È semplice e scegliendo le app giuste è anche gratuito. Sul web ci sono alcuni siti che mettono gratuitamente a disposizione la loro tecnologia per la generazione di QR code per ogni esigenza.

Basta inserire su un motore di ricerca il termine: generatore QR code e si avrà l’elenco dei vari siti che offrono questo servizio. Per i più esigenti c’è anche la possibilità di generarlo tramite lo smartphone. In questo caso occorre scaricare una app che funge da generatore di QR code.

Approfondimento

A proposito di WhatsApp, questa funzione è poco conosciuta ma è utilissima e farà risparmiare un sacco di tempo