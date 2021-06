Ecco i consigli per diventare vegani senza rinunciare al buon cibo

Essere vegani viene spesso associato a rinunce e privazione, ma in realtà è solo un reindirizzamento dei propri gusti verso un’alimentazione molto varia.

Esistono così tante tipologie di ortaggi, frutti, cereali, sementi e legumi. Senza parlare poi di spezie e aromi. Ed esistono tantissime ricette sul web e molti sono anche gli influencer che sponsorizzano questo tipo di alimentazione con gran successo.

Ecco i consigli per avvicinarsi a diventare vegani senza rinunciare al buon cibo

Si elimini il consumo di carne e pesce. Si diventi dunque vegetariano, compensando la carne ed il pesce con i sostituti vegetali. Sembra difficile, ma ogni persona che ora abbraccia questo stile di vita, lo credeva impossibile da fare. Fin quando non l’ha fatto ed ha scoperto quanto poteva essere semplice. Oggi esistono molti alimenti sostitutivi della carne e del pesce, già pronti, a facilitare questo passaggio;

Fatto ciò, si inizi a limitare quanto più possibile il consumo di derivati di uova e latte. Sostituendoli con i loro parenti vegetali. Per fare un esempio, il latte anziché acquistarlo vaccino lo si andrà ad acquistare di soia, avena, riso o altre varianti vegetali, in base al proprio gusto. Il passaggio può essere fatto per gradi, magari miscelando inizialmente i due alimenti o aggiungendo aromi. Prendendo sempre in esame l’esempio pocanzi descritto, si potrà aggiungere caffè, ginseng, orzo o cacao. Le papille gustative si abituano facilmente a questi gusti essendo, normalmente, più leggeri e delicati. Proprio grazie a ciò, sarà anche possibile diminuire il quantitativo di sale e zucchero nelle pietanze a lungo andare.

Si tratta semplicemente di abitudine

Si inizi poi a provare cose nuove, cibi mai considerati o addirittura sconosciuti. Grazie alle ricette che si possono trovare sul web, questo passaggio sarà senza ombra di dubbio facilitato;

Introdurre anche i legumi nell’alimentazione, se già non lo si faceva. Si consiglia di assumere almeno una porzione al giorno di legumi e di variarne la qualità, in qualunque tipo di dieta, compresa quella onnivora.

Quando si avranno basi solide e nuovi, fantastici sapori da apprezzare, si passi allo step finale.

Per diventare vegani bisogna essere mossi da una grande motivazione

Che sia per motivi etici, ambientalisti o che lo si faccia per la salute, ci va un buon movente portante. Questo è essenziale per far trasformare questa decisione in una scelta di vita consapevole. Così facendo il divenire vegano sarà facile e questa scelta si protrarrà a tempo indeterminato. Erano questi i consigli per diventare vegani definitivamente, senza rinunciare al buon cibo in tavola