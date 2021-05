La Sicilia è una delle mete italiane più di successo. Questo perché possiede delle spiagge favolose e secoli e secoli di storia. Quest’isola è infatti stata mira di numerose invasioni: dai romani ai vandali, dagli ostrogoti ai bizantini fino ai popoli islamici. La Sicilia è il posto perfetto per chi vuole relax, divertimento e cultura tutto nello stesso luogo. Oggi vogliamo consigliare alcune località low cost, bellissime e poco conosciute. Dunque, scopriamo insieme le 3 località più gettonate in Sicilia per spendere poco senza rinunciare a posti incantevoli.

San Vito Lo Capo

Se stiamo cercando distese di sabbia dorata e mare cristallino, San Vito Lo Capo è la destinazione che fa per noi. Si trova nella Sicilia nord-occidentale e vanta una delle spiagge più belle d’Italia. San Vito Lo Capo non è ancora stata travolta dal turismo di massa. Proprio per questo motivo possiamo soggiornarvi spendendo poco e senza essere circondati da orde di turisti. Sebbene sia conosciuta prevalentemente per le sue spiagge favolose, San Vito è un luogo ricco di storia. Infatti, possiamo visitare la Cappella di Santa Crescenzia che era un piccolo tempio islamico risalente al XIII secolo: esso è anche uno dei simboli della città. E infine, il santuario di San Vito risalente al IV secolo è ancora oggi grande simbolo del culto cattolico.

Tindari

Questo splendido borgo si trova nella Sicilia orientale, in provincia di Messina. Tindari è stata raccontata da personaggi illustri come Cicerone, Quasimodo e Camilleri e possiede una storia millenaria. Non solo storia, ma anche un paesaggio incantevole portano in questo luogo moltissimi turisti. Il simbolo della città è lo storico Santuario della Madonna. Questo santuario sovrasta Tindari e regala a tutti coloro che vi si recano un panorama mozzafiato. Da questo punto si vede la bianca spiaggia di Patti che è perfetta per un weekend in famiglia. Sebbene sia una località piuttosto nota, non è meta del turismo di massa e quindi è possibile soggiornarvi spendendo poco.

Riserva Naturale di Torre Salsa

Scopriamo insieme le 3 località più gettonate in Sicilia per spendere poco senza rinunciare a posti incantevoli. L’ultima di queste si trova a pochi chilometri da Agrigento, nella Sicilia occidentale. Il litorale della Riserva Naturale di Torre Salsa è lungo circa 6 chilometri in cui si alternano dune e spiagge. Questo luogo è perfetto per chi cerca spiagge isolate, bianche e selvagge. La natura incontaminata di questo luogo ci colpirà con tutta la sua infinita bellezza. Nel cuore di questa oasi troviamo la Torre Salsa, l’antica torre di avvistamento che dà il nome alla riserva naturale.

