Non è un mistero che chi vuole cambiare inizia proprio dalla chioma, magari puntando su un taglio particolare o su una colorazione completamente differente. I capelli sono in grado di stravolgere il viso in senso positivo o negativo. Per questo motivo è fondamentale scegliere la giusta nuance in grado di valorizzare le giuste zone del viso e, magari, camuffare qualche piccolo difetto. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa ha quindi selezionato 6 eccezionali idee per schiarire i capelli scuri nel 2021 e regalare lucentezza al viso. Basta conoscerle tutte per scoprire qual è quella che fa più al caso proprio.

Scegliere una di queste schiariture serve a donare grande luminosità al volto

È possibile leggere la voglia di libertà di questa estate 2021 anche sui capelli di moltissime donne. L’imperativo è ritrovare la luce sulla capigliatura e in viso. La prima tecnica di colorazione che spopola nell’ultimo anno è il Sunny Framher. Questo è un glorioso fascio di luce che colpisce i capelli in un intenso gioco di chiari e scuri. La vera particolarità è che questa colorazione nasce per valorizzare particolarmente i capelli raccolti. Le temperature alte e il caldo estivo costringono molte donne a portare i capelli raccolti. Le schiariture saranno più ricche proprio dietro la nuca, ma bellissime da vedere anche con i capelli sciolti.

La sfumatura Espresso è quella che conquista più donne castane ed è una sorta di caramello sabbiato davvero spettacolare con la carnagione scura. I toni delicati rendono però questo colore adatto anche alle donne con la carnagione chiara e ovviamente di ogni età.

Tutte le 6 eccezionali idee per schiarire i capelli scuri nel 2021 e regalare lucentezza al viso

La terza schiaritura per le donne more è il Bronde alla Jennifer Lopez, un castano a tratti biondo cenere che non delude mai. Questo rende meglio sui capelli leggermente mossi esattamente come quelli della nota cantante che lo ha portato al successo.

Proseguiamo con l’Indian Sun che è una schiaritura perfetta per illuminare alcune zone precise del viso e dare l’idea di un volto scolpito. Questa colorazione è anche la migliore per chi non desidera un cambiamento assai vistoso.

Le Chunchy Highlights sono invece delle mèches che fondono il color caramello, il nocciola e punte di biondo. La tecnica prevede delle schiariture realizzate a mano davvero molto naturali.

L’ultima schiaritura è il Babylights, una tecnica che vuole ricreare le sfumature naturali del sole sui capelli dei bambini in estate. Le mirate schiariture solo su alcune ciocche servono anche a infoltire i capelli sottili e a dare più volume.