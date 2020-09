Roma caput mundi. Questo è risaputo. E le bellezze della città eterna sono famose in tutto il mondo. Roma è infatti un luogo magico. Una città da cui difficilmente si riesce ad allontanarsi. Sì, perché l’emozione che fa scaturire non ha eguali. Ma, oltre alle magnificenze architettoniche, a Roma si possono trovare anche delle vere e proprie prelibatezze. Anche se non tutti le conoscono. Noi di ProiezionidiBorsa, oggi, vogliamo proportene una. Perciò, se visiti Roma, cerca di non perderti questo piccolo tesoro.

Un cibo squisito tipico della capitale

Oggi non ti stiamo parlando della pasta alla carbonara, alla amatriciana, di animelle o chicchessia. No. Invece ti stiamo per presentare uno dei cibi da strada più famosi e tipici della capitale. Quale? Beh, le coppiette di maiale. Queste deliziose striscioline di carne essiccata che fanno impazzire chiunque le provi. Nonostante non tutti sappiano che sono tipiche della città eterna, è proprio da qui che vengono. Pare addirittura che risalgano agli antichi Romani. Perciò, si tratta davvero di un pezzo unico della capitale. E quindi, siamo d’accordo. Se visiti Roma, cerca di non perderti questo piccolo tesoro.

La storia delle coppiette

Le coppiette, in origine, erano fatte con carne di cavallo. Quando questo non era più abbastanza forte per trasportare i carri, infatti, veniva mandato al macello. Data la sua stazza, mangiarne pezzi interi era troppo complicato. E da qui l’idea di creare queste piccole strisce fatte di carne, cui si aggiungevano diverse spezie, prima di farle essiccare. Il nome viene dal fatto che queste strisce, al momento dell’essicazione, venivano legate in coppia.

Oggi, comunque, la carne delle coppiette è cambiata. Quella di cavallo, infatti, non è più così diffusa. E per questo, adesso, si fanno con la carne di maiale. Perciò, che stai aspettando? Se non lo hai ancora fatto, corri a provarne una!