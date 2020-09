Comprare subito un titolo azionario per un potenziale rialzo tra il 50% e il 100%. È questa l’indicazione che arriva dagli analisti che coprono il titolo Reno De Medici. Il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 40%.

Anche l’analisi basata sui multipli di mercato conferma questa sottovalutazione. D’altra parte la società è una delle più sottovalutate di Piazza Affari, con un rapporto “enterprise value to sales” a 0,49 per l’esercizio 2020. Inoltre, gli interessanti multipli di utile dell’azienda sono messi in evidenza da un rapporto P/E a 12,12 per l’anno in corso.

Un altro aspetto molto interessante e qualificante per Reno De Medici è la sua situazione finanziaria che risulta essere molto solida.

Comprare subito un titolo azionario per un potenziale rialzo tra il 50% e il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Reno De Medici (MIL;RM) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 0,842 euro in rialzo dell’1,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Sul giornaliero la situazione, come si vede dal grafico, seguente, è molto incerta. La linea continua e quella tratteggiata esprimono la proiezione ribassista e rialzista, rispettivamente.

Da ormai molte sedute le quotazioni stanno rimbalzando tra il supporto in area 0,8145 euro e la resistenza in area 0,8482 euro. Solo una decisa chiusura oltre uno dei livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In entrambi, i casi, però, il potenziale guadagno, al rialzo o al ribasso che sia, è sempre del 50%.

Time frame settimanale

Una chiusura settimanale superiore a 0,8376 euro farebbe scattare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 0,9789 euro. Seguire, poi, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione rialzista passa per area 1,711 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale guadagno di oltre il 100%.

La rottura in chiusura di settimana di area 0,7511 euro, invece, farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Time frame mensile

Anche sul mensile la tendenza è al rialzo e punta gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura mensile inferiore a quota 0,7314 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

