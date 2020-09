Le parole fanno più male di uno schiaffo. Questo è risaputo. Non importa che peso tu gli dia. La persona che hai di fronte potrebbe rimanere fortemente ferita da una tua critica. Soprattutto se quella persona è tuo figlio. I bambini, nella crescita, assorbono tutto ciò che gli viene detto. E si affidano molto al parere dei genitori. Li prendono come un punto di riferimento. E quindi, se un padre o una madre sminuiscono il proprio figlio, le conseguenze potrebbero essere perenni. È lo psicoterapeuta Francesco Altorre che ci spiega cosa dobbiamo assolutamente evitare. Perciò, ecco quello che non dovremmo mai dire a un figlio.

Fa freddo, copriti subito

Sapere che questa frase non andrebbe detta a un figlio, suona un po’ bizzarro. Insomma, è una cosa che siamo abituati a dire in continuazione. Soprattutto ora che sta arrivando l’inverno. Eppure, non c’è nulla di più sbagliato. Infatti, secondo lo psicoterapeuta, questa azione dovrebbe essere imparata dal bambino stesso, provando il freddo sulla sua pelle. In più, c’è un aspetto psicologico che pochi conoscono. I bambini felici si ammalano molto raramente. Questo perché il sistema immunitario viene fortemente indebolito da pressione e ansia. Eliminando queste sensazioni, vostro figlio starà benissimo, anche prendendo un po’ di freddo.

Mi raccomando, non mi deludere

Questa è una delle frasi che potrebbero più compromettere il carattere di vostro figlio. Nonostante l’apparente banalità, queste parole possono rimanere incise nella mente per una vita intera. Infatti, in questo modo, tendiamo a far capire a nostro figlio che deve essere accondiscendente e compiacere gli altri. Probabilmente, durante la crescita, svilupperà una poker face, che non lo lascerà libero di essere chi davvero è.

Resterai sempre con me, vero?

Questa domanda che all’apparenza è dolcissima, in realtà nasconde un danno enorme. Infatti, il figlio si convince di dover avere un rapporto morboso col proprio genitore. Si innescherà un meccanismo che porterà vostro figlio a sentirsi in colpa per ogni passo che compie senza di voi.

Perciò, ecco quello che non dovremmo mai dire a un figlio. È fondamentale stargli vicino, e cercare in tutti i modi di crescerlo, donandogli tutta la serenità del mondo. Perciò, non sbagliate più!