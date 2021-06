In questo periodo può capitare molto spesso. Sia in città nei viali alberati che nei boschi o parchi. Mentre passeggiamo ci accorgiamo di un pulcino che è rimasto solo. Magari sta chiamando la mamma o è così impaurito da non emettere nessun suono. Prima di prenderlo però, dobbiamo stare attenti a queste cose. Altrimenti potremmo rischiare di fargli del male, o farci del male.

Prima di tutto capire le condizioni senza toccarlo

In realtà per alcune specie di uccelli è normale fare una sorta di svezzamento a terra. Quindi controlliamo che il pulcino abbia le piume e saltelli per muoversi. In questo caso non dobbiamo assolutamente toccarlo. Altrimenti potrebbe essere rifiutato dalla madre. Per non parlare del fatto che potrebbe portare malattie, tra cui l’aviaria. Quindi se si trova in un punto pericoloso, cerchiamo di farlo allontanare. Magari usando una foglia per spingerlo verso il ciglio della strada. O anche un guanto. Così il pulcino sarà riparato e potrà continuare l’addestramento al volo.

Se troviamo un uccellino caduto a terra dal suo nido prima di prenderlo stiamo attenti a queste cose

Se notiamo che il pulcino è senza piume, potrebbe essere davvero caduto. Magari il nido si è rovinato e lui è precipitato. In questi casi è assolutamente necessario prenderli. Sempre muniti di guanti di protezione. E per prima cosa chiamare un centro specializzato. L’ENPA o la Lipu. Sapranno consigliare al meglio come agire nell’immediato. E poi recupereranno il pulcino per poi immetterlo di nuovo in natura. La fauna selvatica è sempre protetta. Se vogliamo nutrirlo nel frattempo diamo solo carne. Niente pane o uova o latte. E ricordiamoci che i piccoli non sanno mangiare da soli, quindi andranno imboccati.

Quindi, se troviamo un uccellino caduto a terra dal suo nido prima di prenderlo stiamo attenti a queste cose. In ogni caso se non siamo sicuri contattiamo subito il Corpo Forestale o la Polizia Municipale. Ci sapranno dare indicazioni.

