Molti di noi stanno cercando delle soluzioni comode, veloci e soprattutto low cost per andare all’estero senza dilapidare il patrimonio. In questo periodo abbiamo bisogno di una vacanza e ad alcuni piacerebbe vedere dei posti fuori dal comune.

Per poter venire incontro a questo bisogno e per poterlo coniugare al proprio portafoglio è necessario non allontanarsi troppo dall’Italia. Per questo oggi consigliamo di visitare la Provenza: infatti questa località è considerata una piccola Parigi ma vanta paesaggi mozzafiato ed è vicina a profumatissimi campi di lavanda.

Aix-en-Provence, la piccola Parigi

Scopriamo subito perchè questa località è considerata una piccola Parigi ma vanta paesaggi mozzafiato ed è vicina a profumatissimi campi di lavanda. Stiamo parlando di Aix-en-Provence, soprannominata dai francesi stessi “le petit Paris”.

Questa città del Sud della Francia è anche nota per le sue mille fontane e per aver dato i natali ad un genio artistico, Paul Cézanne. Nella via a lui intitolata, infatti, è possibile trovare il suo atelier, tuttora visitabile.

Da questo luogo si può vedere la montagna di Sainte Victoire che è spesso stata oggetto dei quadri del pittore. Imperdibile è anche il quartiere Mazzarin che ospita uno dei punti di interesse più fotografati della città, la “fontana dei quattro delfini”.

Gli itinerari della lavanda

Infine questa cittadina è una base perfetta per poter visitare i tanto ammirati campi di lavanda francesi. Infatti è a solo un’ora e mezza di macchina da Senanque. Qui si può ammirare una meravigliosa architettura cistercense totalmente immersa in una distesa viola.

Naturalmente per godere a pieno della fioritura è consigliabile recarsi in questi luoghi nel periodo giusto, ovvero fra metà giugno e luglio. In alternativa a soli cinquanta minuti in macchina ci si può recare a Valensole, uno dei posti più fotografati durante questa fase dell’anno.

