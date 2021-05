Tutti gli amanti del giardinaggio hanno a cuore il proprio piccolo terreno e tutto ciò che vi cresce sopra. Prendersi cura di piante e coltivazioni è importante per il benessere della terra e per quello personale. Difatti, alcuni studi hanno dimostrato come curare le piante aiuti la mente e il corpo, garantendo benessere e serenità. Prestare attenzione a qualsiasi tipo di essere vivente allontana i pensieri negativi ed il cattivo umore. È questo il motivo per cui si consigliano le attività di giardinaggio e di dog sitting a chi è giù di tono.

Da questa premessa abbiamo capito che chi ha un giardino tiene molto alla sua cura e a mantenerlo più in sicurezza possibile. Ma quali sono le possibili minacce che potrebbero metterlo in pericolo? E siamo sicuri che alcuni sospetti intrusi non siano in realtà l’esatto opposto?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Tutti pensano che sia un intruso ma non sanno quanto sia prezioso per il giardino e per le piante

Quello che tanti considerano un ospite non gradito è il riccio, un piccolo e tenero mammifero che rientra tra le specie protette. In un precedente articolo (link qui) abbiamo accennato a cosa fare se lo troviamo nel nostro giardino, ma oggi faremo maggiore chiarezza.

Innanzitutto, dobbiamo stare attenti a non calpestarlo o a fargli del male con macchine agricole come la motozappa. In secondo luogo, è importante non utilizzare pesticidi o prodotti chimici per non rischiare di avvelenarlo.

D’altra parte e in quanto animale protetto, non è possibile né cacciare né tenere il riccio in stato di cattività. Ma c’è di più: questo mammifero così grazioso tiene lontani sia i bruchi che le larve, nemici numero uno delle nostre piante.

Dove si nasconde

I ricci amano rifugiarsi tra i rametti, le foglie o i cespugli. Ecco dove è possibile trovarli e soprattutto evitare di far loro del male.

Tutti pensano che sia un intruso ma non sanno quanto sia prezioso per il giardino e per le piante, tenendo lontana ogni tipo di minaccia.

Ah, e se notiamo che sta male o è in pericolo, possiamo contattare l’apposito Centro di Recupero per Animali Selvatici della nostra zona.