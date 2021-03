Le restrizioni dovute al Covid si stanno facendo sentire con forza, ed oggi una buona parte d’Italia si trova in zona rossa. Questo vuol dire essere estremamente limitati negli spostamenti, e poter vivere soltanto in casa o nelle immediate vicinanze.

Questo sicuramente è un impedimento non da poco, che dà fastidio a tutti. Infatti, vorremmo fare un bel viaggio, andare lontano. Oppure banalmente, anche solo andare a trovare dei parenti. Però forse il problema è che stiamo sottovalutando l’importanza di ciò che abbiamo vicino a casa, e che dovremmo riscoprire. Nelle vicinanze di casa nostra potremmo trovare un luogo meraviglioso.

Cosa ci dicono i dati

Tra i tanti cambiamenti a cui abbiamo assistito nel 2020, uno dei più importanti è stato segnalato da Google Trends. Essa è la piattaforma che mostra gli andamenti delle ricerche su Google, dando quindi importanti indicazioni su che cosa interessa alle persone oggi. Quello che Trends ha scoperto è stato un boom incredibile delle ricerche che contengono le parole “vicino a me” o “nelle vicinanze”.

La ragione è ovvia: siamo tutti chiusi in casa, quindi dobbiamo per forza organizzare la nostra vita in maniera molto più “locale” rispetto al solito. Ma è anche un risultato che può stimolare un’interessante riflessione.

A che cosa dobbiamo pensare

Il fatto che ci sia stata un’impennata delle ricerche di luoghi e negozi nelle vicinanze vuol certamente dire che passiamo molto più tempo a casa. Ma ha anche un altro significato: è ben probabile che prima del Covid non dessimo abbastanza attenzione al luogo dove abitiamo. Volevamo sempre andare nella pizzeria del paese vicino, oppure in qualche pescheria celebre dall’altra parte della città. Però non eravamo abbastanza attenti a ciò che avevamo attorno, sotto casa.

Per cui, nelle vicinanze di casa nostra potremmo trovare un luogo meraviglioso. Potrebbe trattarsi di un ristorante che diventerà il nostro preferito. Oppure di un’estetista bravissima e che ci sorprenderà. O ancora, di un parchetto in cui non siamo mai andati ma in cui è bellissimo passeggiare.

La cosa importante è sfruttare queste fastidiose limitazioni per riscoprire qualcosa che abbiamo troppo spesso ignorato. La bellezza e la semplicità di ciò che abbiamo sotto casa si riveleranno imbattibili.

Invitiamo ovviamente tutti a seguire le regole quando si esce di casa, e di stare sempre attenti alle condizioni della propria mascherina.