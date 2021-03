I capelli riflettono molto il nostro stile e la cura che abbiamo di noi stesse. Proprio per questo motivo, dobbiamo fare attenzione alla nostra chioma. Ogni giorno, infatti, cerchiamo di dedicar loro del tempo. Spazzoliamoli con delicatezza, laviamoli con le giuste accortezze e, ogni tanto, facciamo anche qualche maschera. Magari potremmo crearne proprio una in casa, con degli elementi che, tra l’altro, potremmo già avere nella nostra credenza. E allora, vediamo come rendere i capelli più spessi e morbidi con questo ingrediente naturale a cui nessuno aveva pensato.

La fecola di patate sarà perfetta per la salute dei nostri capelli

A pochi sarà venuto in mente che la fecola di patate può essere un alleato davvero potente per ispessire i capelli e donar loro lucentezza. Eppure, le cose stanno proprio così. Questo ingrediente renderà la nostra chioma invidiabile. E, finalmente, potremo dire addio ai capelli fini, che si intricano in pochi secondi e che fanno risultare le nostre acconciature piatte. Perciò, prepariamoci e usiamo questa maschera per rendere i capelli più spessi e morbidi con questo ingrediente naturale a cui nessuno aveva pensato.

Come sfruttare la fecola di patate

Per prima cosa, prendiamo la fecola di patate e sciogliamola in un pentolino con dell’acqua e dell’essenza di limone. Mescoliamo gli ingredienti fino a che non li vedremo completamente amalgamati. Adesso sarà il momento di aggiungere alla nostra soluzione un goccio di olio di oliva, continuando a girare lentamente e con delicatezza. Quando il composto sarà uniforme, lasciamolo asciugare. Applichiamolo sui capelli umidi e lasciamolo in posa per almeno 15 minuti. Poi, facciamo lo shampoo come sempre. Vedremo quanto i nostri capelli cambieranno e finalmente potremo essere davvero fiere della nostra chioma!

Ecco svelati i nostri consigli e segreti per una chioma sana e bella.

