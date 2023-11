Se ti senti un vero Masterchef, ecco quanto guadagna uno chef in Italia secondo quanto affermato da Bruno Barbieri alle Iene

Da diversi decenni la televisione ci ha ormai abituati alla spettacolarizzazione della cucina, che ha avuto il merito di alzare l’attenzione sulle tipicità italiane. Personaggi come Cannavacciuolo, Cracco, Borghese, sono ormai vere star. Ecco quanto guadagna uno chef non famoso in Italia.

Alzi la mano chi non si è riscoperto un po’ chef, o perlomeno gran buongustaio, dopo aver finito di vedere una o più stagioni di Masterchef. Questo programma, insieme ai 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e molti altri, ha alzato l’asticella delle pretese degli italiani, in tema di gastronomia e ristorazione. Molti, non a caso, hanno pensato bene di farne un mestiere. Se ti senti un vero Masterchef, ecco quanto guadagna uno chef in Italia, considerando la media delle retribuzioni nella penisola. Si tratta di un lavoro faticoso, che richiede molte ore di lavoro e una conoscenza approfondita dei prodotti e delle preparazioni. Nonché, una grossa dose di precisione, meticolosità, unite però alla creatività. Si tratta di un ambito competitivo, che conosce continue e dinamiche evoluzioni. Uno chef degno di questo nome sa, oltretutto, trattare la materia prima in ogni suo aspetto, dalla corretta conservazione in poi.

Una volta accettata la dura gavetta, per formarsi all’interno di più cucine professionali, quanto può realizzare al mese uno chef all’apice della sua carriera? La risposta, ovviamente, varia in base a molteplici fattori, tra cui anche la tipologia di lavoro. Nelle grandi catene, così come nelle piccole osterie, nelle mense e nei ristoranti stellati, le regole del gioco possono cambiare parecchio. Dunque anche i compensi si adattano alle variabili. Ci ha pensato però la star di Masterchef, Bruno Barbieri, a fornirci la cifra media esatta che uno chef può percepire come stipendio mensile in questo Paese. Data l’esperienza e la stima di cui gode lo storico giudice del più noto coocking show internazionale, c’è assolutamente da credergli.

Lo stipendio in Italia

Simpaticamente punzecchiato nel corso di un’intervista tripla rilasciata al programma Le Iene, e messo a confronto con i colleghi Joe Bastianich e Carlo Cracco, Bruno Barbieri si è espresso chiaramente in merito alle possibilità di guadagno di uno chef in Italia. Con la consueta schiettezza, che ha reso chef Barbieri uno dei personaggi più amati delle televisione, non ha esitato a rivelare una cifra esatta e verosimile. Stando alle suo parole, uno chef già ben avviato alla professione può ambire a uno stipendio di 2000 – 2500 euro al mese. Questo, a meno che non diventi una star della televisione.

