Quando tutto oramai sembrava congiurare per un sell off di fine anno, il nostro setup annuale nero del 30 ottobre (come accade nel 90% dei casi da oltre 20 anni) ha fatto ripartire i prezzi al rialzo. Il movimento è stato molto forte e ieri si assistito ad un’escursione che non si vedeva da tempo. Ora cosa attendere? Come regolarsi alla luce degli ultimi eventi? A parer nostro non sarebbe male se ci fosse qualche giorno di assestamento sui mercati.

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco

Alle ore 16:26 della seduta di contrattazione del giorno 15 novembre stiamo leggendo i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

15.804

Eurostoxx Future

4.326

Ftse Mib Future

29.395

S&P500 Future

4.518,95.

Come più volte abbiamo spiegato negli ultimi giorni, secondo i nostri algoritmi, ci troviamo in questa situazione grafica:

tendenza annuale al rialzo, mensile ancora al ribasso,

settimanale e giornaliera al rialzo.

Questo significa che per il momento la salita sta avvenendo ancora con possibili d ivergenze negative e potrebbe essere “precaria”.

Questo fino a quando non si assisterà alla chiusura di questo mese su livelli superiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.775

S&P500

4.395.

Non sarebbe male se ci fosse qualche giorno di fase laterale o ritracciamento dei mercati

Le probabilità sono a favore della continuazione del rally per svariati motivi (stagionalità, probabilità a favore del terzo anno presidenziale americano, barometro di gennaio), e questo è stato scritto in tempi non sospetti.

Ci sarà però da valutare quello che accadrà il 30 novembre (nostro setup rosso annuale).

Per non far partire una nuova fase ribassista, secondo i nostri metodi, questi saranno i livelli che dovranno reggere al rialzo in chiusura di questa seduta settimanale:

Dax Future

15.133

Eurostoxx Future

4.142

Ftse Mib Future

28.080

S&P500

4.342.

Gli oscillatori di breve sembrano in ipercomprato e sarebbe salutare una fase di stasi prima di nuovi rialzi. Un mercato sano sale, consolida, e poi continua a salire.

