La legge Fornero entrata in vigore nel 2012 con il Governo tecnico del Premier Mario Monti, ha lasciato il segno per tutti questi anni nel sistema previdenziale italiano. E sta continuando a lasciare lo stesso segno oggi, visto che anche il nuovo Governo Meloni non ha certo riformato il sistema previdenziale. Ma nel 2024, anche senza grandi novità pensionistiche da parte del Governo, ci saranno lavoratori che potranno superare le rigidità della riforma delle pensioni della professoressa Elsa Fornero. Ci saranno lavoratori che potranno andare in pensione a 62 o 63 anni nel 2024.

In pensione a 62 o 63 anni nel 2024 con questi requisiti la riforma Fornero può essere superata

A 62 anni di età nel 2024, la pensione si potrà prendere ad una sola condizione. Infatti serve una lunga carriera contributiva pari ad almeno 41 anni. Perché la Quota 103 sarà in vigore pure nel 2024. Basteranno quindi 62 anni di età e 41 anni di contributi. La pensione, se l’interessato è un lavoratore del settore privato, slitta di 7 mesi per via del sistema a finestra. Per chi invece viene dal settore pubblico, la pensione slitta di 9 mesi. Il calcolo dell’assegno però nel 2024 sarà solo contributivo con questa misura. Per i nati nel 1962 queste sono le condizioni per lasciare il lavoro dal prossimo primo gennaio.

A 63 anni? Ecco cosa fare nel 2024

Se per i nati nel 1962 serviranno 41 anni di contributi per poter andare in pensione, per i nati nel 1961 bastano 36 anni. Un vantaggio non indifferente per quanto concerne la carriera contributiva utile. Altro vantaggio è che per la pensione a 63 anni di età non c’è ricalcolo contributivo della prestazione. Ma la Quota 103 riguarda la generalità dei lavoratori che una volta raggiunta la giusta età e la giusta carriera contributiva, potranno accedere alla pensione. Per chi invece è nato nel 1961 e punta nel 2024 alla pensione a 63 anni, bisognerà essere alternativamente, disoccupati, invalidi, caregivers o alle prese con i lavori gravosi.