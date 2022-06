Se soffriamo il caldo e vogliamo dimagrire sono questi i cibi che dobbiamo assolutamente mangiare durante l’estate secondo gli esperti

Il caldo si può combattere anche con il cibo. Soprattutto in una stagione, come l’estate, dove si suda continuamente. Facendoci, magari, forza perché si ha meno appetito, anche se è importante assumere certi alimenti.

Gli esperti dell’Humanitas, sul loro sito, forniscono dei consigli fondamentali per poter affrontare serenamente i mesi più caldi dell’anno. Perché, in questa stagione, è davvero facile mangiare in maniera disordinata. Nel senso che, con il caldo, rischiamo di avere un’alimentazione squilibrata, rinunciando, magari, a sostanze nutrienti per noi importanti.

Ecco perché è importante, in estate, fare una colazione da Re come dicono le nonne

Per non parlare del fatto che, in vacanza, ci si lascia un pò andare con l’alimentazione, tra aperitivi, alcol, ristoranti, grigliate. Chi più ne ha, più ne metta nello stomaco, insomma. Ecco perché è fondamentale alimentarsi con giudizio.

Se soffriamo il caldo e vogliamo dimagrire sono questi i cibi che dobbiamo assolutamente mangiare secondo gli esperti.

Il primo consiglio che danno dall’Humanitas è quello di fare un’ottima colazione. Non dovrebbe quindi mancare lo yogurt naturale e, naturalmente, la frutta fresca di stagione. L’importante è saper riconoscere la sua freschezza attraverso dei trucchi insospettabili. Anche cereali e frutta secca non dovrebbero mancare dalla nostra tavola al mattino per darci la giusta carica.

Durante la giornata è fondamentale fare uno spuntino con frutta fresca, mentre la verdura non dovrebbe mai mancare durante i pasti principali. Sudando, infatti, andiamo in carenza di vitamine e di sali e quindi diventa fondamentale mangiare almeno 3 porzioni al giorno di frutta e verdura. In particolare, dovremmo privilegiare pesche, prugne e albicocche, così come gli spinaci.

Questo perché sono alimenti ricchi di potassio, importante per attenuare la ritenzione idrica e per mantenere in forza i muscoli. Anche le zucchine sono tra i cibi da prediligere perché poco caloriche e ricche di acqua: perfette, insomma per la dieta estiva.

Il pesce va mangiato, dando priorità a quello di stagione. In particolare, ci vengono consigliate l’orata, la spigola, la sardina e la sogliola. Fondamentale è mangiare legumi per darci il giusto apporto di proteine. Quanto ai carboidrati, non dobbiamo privarcene, privilegiando però quelli di origine integrale.

Per quello che riguarda la carne, invece, sarebbe da preferire la bianca a quella rossa, per vari motivi, a partire dalla digestione rallentata. Se vogliamo la bistecca, però, condiamola con olio di oliva o cuociamola al vapore.

I fritti, invece, andrebbero limitati al massimo. Così come alcol, bevande gassate e latticini.

Quanto ai dolci, lasciamo stare quelli troppo elaborati e mangiamoci un bel gelato di frutta fresca. O una bella fetta di anguria o di melone.

