Quando si parla di investigatori, molti di noi si immaginano la classica figura alla Sherlock Holmes che vediamo nei film o nelle serie TV. Ma gli investigatori privati esistono nella realtà anche ai giorni nostri, in cui potrebbe sembrare che tutto sia pubblico e nulla sia segreto. I servizi offerti da un investigatore privato si rivelano spesso utilissimi in ambito aziendale e professionale. Ad esempio per rintracciare dipendenti assenteisti, scoprire frodi e furti, o fare ricerche sul passato di dipendenti sospetti. Ma l’ambito più affascinante in cui lavora un investigatore è quello personale. Ma che cosa fa un investigatore privato? E soprattutto, quanto costa assumerne uno? Vediamo di fare chiarezza.

L’investigatore fa ricerche sul passato delle persone o scopre casi di infedeltà coniugale

La maggior parte delle persone che si rivolgono a un detective privato per motivi personali lo fanno perché vogliono scoprire qualcosa sui movimenti o le frequentazioni di qualcuno. In particolare, sono molto richieste le indagini su una possibile infedeltà del coniuge (se anche il trucco dello specchietto in macchina non funziona). Ma non sono rare anche indagini su persone scomparse o ricerche sulla storia passata di qualcuno. Ovviamente i costi per assumere l’investigatore cambiano a seconda della difficoltà del caso e del tipo di indagini necessarie. Ma vediamo in generale quanto può costare un investigatore privato.

Sempre più persone si rivolgono ad un investigatore privato ma ecco quanto costa assumere un detective personale

Le indagini condotte da un ufficio costano ovviamente meno di quelle condotte “sul campo”, come pedinamenti, sorveglianza o appostamenti. Oltre alla tariffa oraria dell’agente, dobbiamo tenere in considerazione spese extra, come il prezzo degli spostamenti. Detto questo possiamo cominciare a farci un’idea dei prezzi.

Si parte da 60-90 euro all’ora, ma dipende dai servizi richiesti

Sempre più persone si rivolgono al detective privato, ma quanto c’è da spendere? La tariffa oraria di un agente che conduce indagini dal proprio ufficio si aggira intorno ai 60-90 euro all’ora. Oggi molte indagini, anche personali, si possono condurre da un computer, dato che ciascuno di noi lascia infinite tracce digitali durante le nostre attività quotidiane. Se invece l’indagine richiede un intervento sul campo, come un pedinamento o un appostamento, la tariffa ovviamente sale, e anche di molto. Inoltre, se l’orario delle indagini influisce sul prezzo, ad esempio pedinamento o appostamento notturni possono costare di più. A questo prezzo vanno ad aggiungersi le spese per benzina, costo di biglietti di treni, aerei, traghetti, pernottamenti in hotel o ingressi a eventi, che spesso sono necessarie per condurre le indagini. La parcella a fine indagine può dunque risultare piuttosto salata.

