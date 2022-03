Cosa ci potrebbe essere di meglio dopo una stressante giornata di lavoro e un buon bagno che buttarsi fra lenzuola che profumano come appena lavate? La sensazione rigenerante è davvero imbattibile e aiuta concretamente a cadere nelle braccia di Morfeo più rapidamente. È quanto è emerso da un sondaggio effettuato dalla statunitense National Sleep Foundation. Oltre il 73% del campione del sondaggio ha constatato che il sonno migliora quando le lenzuola sono state cambiate e profumano di pulito.

Perché quindi non allungare questa sensazione più a lungo e protrarre fino ad una settimana i benefici del letto fresco e profumato? In questo articolo scopriremo come le governanti delle grandi catene alberghiere riescano a mantenere morbide profumate le lenzuola così a lungo.

Per donare alle lenzuola un paradisiaco profumo di bucato e di pulito per un’intera settimana basterebbe questo segretissimo metodo

Per prima cosa occorre premurarsi, appena termina il ciclo di lavaggio della lavatrice, di estrarre le lenzuola dal cestello. Infatti più permangono in uno spazio, ristretto, chiuso ed umido, più aumenta il rischio che possano svilupparsi cattivi odori ed umidità. Altro trucco che ci garantirà un profumo durevole sarà quello di riporre lenzuola piegate ed impilate in un armadio per la biancheria. Riporre e custodire i set letto in scatole non sembrerebbe essere una buona idea. Se dal punto di vista della polvere, le scatole tutelerebbero maggiormente le nostre lenzuola, per mantenere il profumo sarebbe meglio avere una maggiore circolazione d’aria. Piegare quindi, la biancheria da letto e riporla in un armadio sarebbe l’ideale per prevenire la formazione di umidità.

Il trucco segreto delle governanti

Nel settore alberghiero e nelle grandi catene di hotel utilizzano un trucco per offrire al cliente un letto fresco e intonso ogni notte della sua permanenza. Si procede dapprima stirando a bassa temperatura le lenzuola. Quindi anche se di cotone, non imposteremo il ferro da stiro a gradi elevati. In seguito andremo a rifare il letto e disporre le lenzuola sul materasso. Terminiamo di stirarle con un passaggio del ferro quando sono già sul letto. Ora prepariamo uno spruzzino per stirare con acqua e qualche goccia di ammorbidente. Vaporizziamo qua e là sul lenzuolo e attendiamo che sia perfettamente asciutto prima di procedere con il lenzuolo sopra. Dovremo vaporizzare veramente poca miscela perché non dobbiamo inumidire troppo né il lenzuolo né il materasso. L’effetto del calore prodotto dal secondo passaggio del ferro da stiro con la miscela vaporizzata non solo distenderà ogni piega ma fisserà ulteriormente il profumo.

Ecco svelati i trucchi per donare alle lenzuola un paradisiaco profumo. Ci aspettano dunque sonni beati con questa piccola astuzia.

