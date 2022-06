Pochi sanno che il cellulare potrebbe sostituire Bancomat o Postepay negli acquisti grazie a questi metodi sicuri

È innegabile il fatto che il cellulare abbia cambiato la sua funzione nel tempo. Se prima era utilizzato solo per effettuare chiamate ed inviare messaggi, adesso serve anche a ben altro. Quest’evoluzione è avvenuta in seguito alla creazione dei cellulari di ultima generazione, conosciuti come smartphone.

Tra i vecchi cellulari e gli smartphone vi sono delle differenze abissali. L’utilità di quelli vecchi si fermava, come anticipato, alle chiamate e all’invio di SMS. Non si poteva fare altro, a parte qualche gioco. Sarà per questo motivo che i vecchi cellulari, oggi, potrebbero valere una piccola fortuna ed arrivare anche fino a 12.000 euro? Ebbene sì, cerchiamo nei cassetti perché i collezionisti potrebbero pagarci fior di quattrini.

In ogni caso, gli smartphone sono diventati dei dispositivi indispensabili. Oltre alle funzioni originali, i cellulari di ultima generazione ci permettono di compiere delle azioni, che mai ci saremmo aspettati. Mettendo da parte i social, con gli smartphone possiamo scrivere e chiamare senza pagare dei soldi, possiamo riprendere e conservare ricordi indelebili, possiamo custodire dei documenti importanti e possiamo, addirittura, pagare.

Ebbene, pochi sanno che il cellulare potrebbe sostituire Bancomat o Postepay, quando effettuiamo degli acquisti nei negozi fisici. Infatti, vi sarebbero delle applicazioni da scaricare che permetterebbero di pagare, senza tirare fuori né contanti né le carte.

Un pos portatile

Sembra incredibile, è vero, ma si può veramente pagare tramite il cellulare. Pensandoci bene, sarebbe un’ottima notizia, poiché immaginiamo una situazione in cui dimentichiamo il portafoglio a casa. Oltre all’imbarazzo, dovremmo andare a casa a prenderlo e poi tornare in negozio.

Invece, con questa soluzione, questo tipo di problema non sarà più un problema. Basta poggiare il cellulare sul pos con sistema contactless. Infatti, attivando l’impostazione NFC e Google Pay sullo smartphone, in cui potremmo inserire le coordinate della nostra carta, si potrà avviare la procedura di pagamento.

Tuttavia, è possibile pagare anche dal cellulare, attraverso delle applicazioni gratuite. Per esempio, i possessori della Postepay, scaricando l’app inerente, possono effettuare pagamenti online, fare bonifici, pagare il bollo auto e così via. Allo stesso modo, i possessori di carta di credito e altre carte prepagate.

Con queste applicazioni, addirittura, è possibile pagare anche il parcheggio. In determinati casi, come strisce blu e parcheggi privati, se vogliamo sostare con l’auto, dobbiamo necessariamente pagare una piccola somma. Ecco, tramite il cellulare, questo si può.

