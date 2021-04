Dopo un anno di quarantena, contagi e restrizioni molte persone soffrono un disagio psicologico che in molti hanno battezzato “stress da quarantena”. Ricordiamo che in presenza di gravi disagi è sempre necessario rivolgersi ad esperti e professionisti, ma per contrastare piccoli stress e piccole ansie possiamo usare alcuni trucchi che arrivano dal mondo naturale.

Oggi vediamo che se soffriamo di ansia e non riusciamo a rilassarci possiamo provare l’effetto naturale di questo frutto tropicale.

Un frutto delizioso che nasconde un segreto

Quando visitiamo paesi tropicali veniamo colpiti dalla varietà della frutta esotica che troviamo. La frutta che conosciamo è una porzione limitata di tutta la frutta commestibile che esiste nel mondo.

Moltissimi di questi frutti tropicali hanno caratteristiche benefiche per l’uomo, sono ricchissime di nutrienti e di vitamine oltre ad avere un gusto unico. Potremo citare l’açaì, l’avocado, la papaya e il dragonfruit.

Oggi però vogliamo parlare di un altro frutto, che è originario del Sudamerica che ha delle proprietà curative uniche.

Ci stiamo riferendo al frutto della passione, anche conosciuto come maracujà.

La maracujà è un frutto che cresce nelle zone tropicali e solitamente non si consumato da solo perché ha un gusto molto forte e aspro. Solitamente si utilizza per realizzare dessert e budini, oppure nei succhi di frutta o nei cocktail.

Sempre più apprezzato anche in Europa proprio per il suo gusto particolare, questo frutto nasconde interessanti proprietà.

Questo frutto della famiglia delle Passiflora ha un naturale effetto calmante e stabilizza la pressione sanguigna. Grazie agli alcaloidi che contiene può avere un effetto antispasmodico e calmante del sistema nervoso.

Aggiungere la polpa del frutto della passione in un succo può avere un’azione calmante e rilassante del tutto naturale, provare per credere.

