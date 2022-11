Se s’ingrassa la colpa sarebbe di una cattiva abitudine che non fa dimagrire e rovina il sonno

Molti vorrebbero avere un peso forma ma non sempre ci si riesce. Qualche volta nonostante tutti gli sforzi sembra che non si riesca proprio a dimagrire. Alcuni poi si chiedono se ciò non dipenda dallo stile di vita e da qualche cattiva abitudine, che oltretutto rovinerebbe anche il sonno.

Da cosa dipende un buon sonno

Per dormire bene certamente bisognerebbe osservare il proprio stile di vita e le proprie abitudini. Una in particolare sembra che abbia una certa influenza anche sulla capacità di dimagrire. Ogni giorno tante cose attirano la nostra attenzione. Siamo costretti sempre a stare vigilanti e attenti e questo potrebbe provocare anche un po’ di stress.

inoltre anche l’alimentazione ne subisce le conseguenze. Per essere sempre pronti, beviamo qualche tazza di caffè in più, facciamo dei pranzi veloci e senza una piccola pausa. Tutto questo non fa che provocare eccitazione, creando così un vortice di abitudini, come il cane che si morde la coda. Più siamo presi dal ritmo della vita, più prendiamo bevande stimolanti e più siamo eccitati. Tutto questo influisce in modo negativo anche sulla qualità del sonno. Anche la scelta di un buon materasso aiuta ad addormentarsi.

Un’abitudine che potrebbe provocare guai alla linea

Un buon sonno invece avrebbe bisogno di una vita più equilibrata. Infatti se s’ingrassa la colpa sarebbe d’una cattiva abitudine. In questi ultimi anni molti guardano la televisione o il cellulare in modo compulsivo. Si va a letto, a volte anche tardi, avendo o non avendo tanta voglia di dormire. Allora si comincia a guardare la tv e a passare da un canale all’altro. Così anche alcune app dello smartphone ci permettono di visionare filmati e di tenere desta la nostra attenzione. Tutto ciò proprio in un momento in cui tutto il corpo avrebbe bisogno di rilassarsi e di dormire bene.

Questa cattiva abitudine poi porta a sonnolenza durante il giorno, proprio quando invece ci vorrebbe più attenzione. C’è da aggiungere anche l’influenza della cosiddetta della luce blu. Questo tipo di frequenza d’onda impedirebbe al cervello di rilassarsi e alla persona di dormire.

Se s’ingrassa la colpa sarebbe d’una cattiva abitudine da evitare il più possibile

Inoltre fare tardi davanti alla TV o allo schermo di un cellulare farebbe anche ingrassare. Infatti sembra che la mancanza di sonno attivi la produzione dell’ormone della fame, ovvero la grelina. Siamo così spinti a mangiare, una cosa veramente insana a quell’ora di notte. Il corpo infatti digerisce bene durante il giorno, ma la notte si dedica a fare tutt’altro. Ha bisogno dello stomaco non carico, per eseguire i suoi processi di pulizia dell’organismo. Così questo pasto notturno ci farà ingrassare.

Al contrario se volessimo veramente perdere peso o almeno mantenere il peso giusto, dovremmo dormire la giusta quantità di ore. In genere si tratta di 7 o 8 ore a notte, che permetterebbero al corpo di riposarsi e di prendere sonno in una maniera rilassata. Ci si alzerà così ristorati e con le giuste energie per affrontare la giornata.