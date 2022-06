La velocità con cui WhatsApp permette di comunicare è senza dubbio uno dei vantaggi della modernità. Il progresso tecnologico contribuisce ad annullare le distanze, a ridurre i tempi di alcuni passaggi e a semplificare la quotidianità. Tuttavia, il rovescio della medaglia è che in qualche caso si può scivolare in spiacevoli trappole.

Bisogna per questo essere prudenti, soprattutto se non si ha grande dimestichezza con la tecnologia. E allora diventa fondamentale prestare ad esempio attenzione a questo messaggio truffa che circola su WhatsApp e potrebbe essere un terreno scivoloso per molti.

Truffa sul sistema di messaggistica utilizzato al mondo, attenzione al numero italiano

Inizia così: “Ciao, non ci sentiamo da molto tempo, non so se riesci a ricordarti di me…”. Alla fine della comunicazione che si riceve è presente l’indirizzo di una pagina internet, a cui si accederebbe cliccando.

Rispetto ai soliti messaggi da evitare, ha un particolare che lo rende più pericoloso. Potrebbe, infatti, provenire da un numero italiano e iniziare, dunque, con il prefisso +39.

Il fatto che, in altri casi, testi simili provenissero da utenze straniere era un primo campanello d’allarme che rendeva la situazione più semplice da intercettare come pericolosa. Questo specifico messaggio, tra l’altro, già in passato veniva trasmesso agli utenti da numeri sconosciuti stranieri.

Ma cosa fare se si viene raggiunti da comunicazioni di questo tipo? Per prima cosa non bisogna assolutamente né cliccare sul link, né scaricare qualsiasi tipo di allegato.

Attenzione a questo messaggio truffa su WhatsApp in cui molti con Android o iPhone rischiano di cadere

La questione riguarda, ovviamente, sia coloro che dispongono un telefono con Android o un iPhone.

Trattandosi di un numero non presente nella rubrica, già la finestra di chat consentirà di mettere in atto la procedura corretta in questi casi. In basso ci sarà, infatti, la possibilità di bloccare il contatto e di segnalarlo. Dopo aver completato i due step, si potrà tranquillamente eliminare la conversazione.

L’occasione è utile per ricordare che bisogna sempre prestare la massima attenzione, quando si riceve un messaggio da un numero che non è presente nei propri contatti. Meglio sempre accertarsi che dall’altra parte ci sia una persona che si conosce o comunque un interlocutore affidabile.

WhatsApp resta, perciò, uno strumento straordinario, per il quale in qualche caso c’è la necessità di prestare attenzione. Per il resto vale la pena ricordare quante funzionalità gli utenti abbiano a disposizione, comprese quelle non conosciute da tutti. Un esempio è la possibilità di trasferire i file sfruttando la sua piattaforma e l’opportunità di utilizzare diversi dispositivi.

