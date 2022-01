Sono molti gli italiani che, dopo anni di duri sacrifici, si ritrovano a doversi accontentare di una pensione poco consistente con cui vivere. Per ovviare a questo problema, tanti pensionati hanno deciso di passare la propria vecchiaia lontani dall’Italia. Esistono, infatti, alcuni Paesi in cui il costo della vita è decisamente più basso e ci si può così godere la vecchiaia con più serenità. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi alcune di queste mete. Infatti, se si vuole passare una pensione al caldo e senza spendere troppo, potrebbe essere una buona idea trasferirsi in queste località. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Viaggiare per il resto della vita

Riuscire a viaggiare durante le vacanze può essere un ottimo metodo per scaricare lo stress e potersi rilassare in pace e tranquillità. Proprio per questo motivo, nel corso dei nostri articoli abbiamo presentato alcune interessanti mete in cui passare questi giorni di riposo. Infatti abbiamo spiegato perché questi luoghi sospesi tra storia e racconti antichi sono perfetti da visitare per passare un ponte dell’Epifania decisamente diverso dal solito. Inoltre, abbiamo spiegato perché iniziare il 2022 rilassati e sereni è possibile se si visitano queste bellissime località perfette per un fine settimana in famiglia. Ma arriva un momento in cui, grazie ai risparmi di una vita, ci si può reinventare lontani da casa spendendo meno. Per questo motivo, oggi scopriremo due località più o meno vicine all’Italia in cui poter passare la vecchiaia.

Sono due le località in cui passare la pensione che vogliamo presentare oggi. La prima meta, che vogliamo presentare, non è troppo lontana da casa e ha già attirato molti pensionati italiani. Parliamo del Portogallo, nazione dal clima mite e con un costo della vita inferiore a quello italiano. La qualità del cibo e una lingua non troppo differente dall’italiano sono due ulteriori plus di questa meta pensionistica particolarmente gettonata.

La seconda meta che vogliamo presentare, in cui potersi trasferire durante la vecchiaia, è sicuramente interessante ma decisamente più lontano da casa. Parliamo di Panama, esotico Paese del Centro America che presenta delle condizioni particolarmente vantaggiose per chi volesse vivere lì gli anni della pensione. I tre elementi che rendono questa nazione interessante sono il clima caldo, le poche tasse e il basso costo della vita. Motivi per cui molti cittadini americani decidono di passare la pensione proprio qui, grazie anche ad un visto pensionistico apposito. Ovviamente è importante fare delle approfondite ricerche prima di trasferirsi in una località estera, o anche solamente di pensarci. Infatti, le differenze culturali o le difficoltà di natura pratica potrebbero rendere la vita decisamente diversa e a volte più complicata che in Italia.

